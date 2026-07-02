Lo svincolato Helgason passa al Venezia

Il Venezia ha annunciato il tesseramento del centrocampista Thórir Jóhann Helgason, che ha firmato un accordo con il club lagunare fino al termine della stagione 2028/29. Il calciatore islandese, classe 2000, arriva dopo aver militato in diversi campionati europei.

Dopo aver vestito la maglia dell’Haukar Hafnarfjördur, Helgason è passato al FH Hafnarfjördur, dove ha collezionato 8 gol e 10 assist in 65 presenze. Nella stagione 2021/22 è approdato in Italia con il Lecce, totalizzando 72 presenze, 1 gol e 5 assist. Nel 2023/24 ha giocato in Germania con l’Eintracht Braunschweig, realizzando 3 reti e 4 assist in 27 partite. A livello internazionale, Helgason ha indossato 20 volte la maglia della Nazionale islandese, segnando 2 gol.