Al via Tim Battiti Live condotto da Ilary Blasi su Canale 5, tra ospiti Achille Lauro

Da oggi 2 luglio, in prima serata su Canale 5, al via “Tim Battiti Live”, il festival musicale più amato dell’estate. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
Dal palco sul mare di Trani, gli artisti porteranno in scena le grandi hit del momento. Ad arricchire lo show, anche esclusive performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia, tra cui Alberobello e Polignano a Mare.
Nel primo appuntamento si alterneranno: Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Angelina Mango e Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari, Annalisa, Tommaso Paradiso, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Levante e Delia, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Fred De Palma ed Emis Killa, Rocco Hunt, Francesco Renga e Giusy Ferreri, Gabry Ponte, Mr. Rain, LDA e Aka7even, Nayt e Luk3. La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.
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