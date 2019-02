LECCE – Carcere per Andrea Santoro mentre per Monica Durante e Diego Monaco la Cassazione conferma la decisione del Riesame: devono andare ai domiciliari. E’ l’esito dei ricorsi discussi nella giornata di ieri per le tre posizioni coinvolte nell’inchiesta sugli alloggi popolari a Lecce.

I giudici della sesta sezione penale hanno confermato il carcere per Andrea Santoro, il 27enne di Lecce, coinvolto nel filone sul presunto pestaggio ai danni dell’uomo che con la sua denuncia ha consentito di avviare le indagini. Gli stessi ermellini hanno rigettato il ricorso per Diego Monaco contro la decisione del Riesame di disporre i domiciliari così come per Monica Durante, entrambi 40enni di Lecce, che, a questo punto, saranno confinati nei rispettivi domicili.

Per i magistrati nella presunta organizzazione i tre avrebbero rappresentato l’anello fondamentale nel sistema corruttivo praticato da anni, referenti diretti per la cooptazione del consenso elettorale e la sola misura ritenuta idonea e adeguata si devono ritenere i domiciliari ravvisata l’inadeguatezza della misura dell’obbligo di dimora irrogata dal gip.

A difenderli gli avvocati Umberto Leo; Pantaleo Cannoletta e Tommaso Donvito. Nel processo la loro posizione è stata stralciata e verrà discussa nei prossimi giorni. In 33, tra cui i principali imputati, sono stati rinviati a giudizio; in 7, invece, hanno scelto il rito abbreviato.