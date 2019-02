F.Oli.

LECCE – In tre a giudizio; altrettanti scelgono l’abbreviato. Nuovi sviluppi nel processo scaturito dall’inchiesta sull’assegnazione degli alloggi popolari. In giornata il gup Edoardo D’Ambrosio ha rinviato a giudizio Monica Durante, 40 anni; Diego Monaco, di 41, ritenuti i “collettori dei voti” per i politici di Palazzo Carafa e Vincenzo Raho, 54 anni. La loro posizione è stata riunita con il filone principale per il quale in 33 sono stati già rinviati a giudizio giovedì scorso. Prima udienza fissata per l’8 aprile prossimo.

Hanno scelto l’abbreviato, invece, Nicola Pinto, di 30 anni; Umberto Nicoletti, 41 anni, Andrea Santoro, di 27 anni, per le indagini i presunti responsabili della spedizione punitiva nei confronti di Piero Scatigna, il cittadino che ha trovato il coraggio di denunciare il malaffare degli alloggi alla Guardia di Finanza dando la stura alle indagini. Scatigna si è costituto parte civile nei confronti dei tre imputati con l’avvocato Angelo Terragno mentre il Comune di Lecce (rappresentato dagli avvocati Anna De Giorgi e Laura Astuto); Arca Sud (con l’avvocato Anna Grazia Maraschio) e il Codacons si sono costituiti per tutti gli imputati. La discussione del processo in abbreviato è fissata per il 31 maggio.

Sulla misura cautelare di alcuni degli odierni iimputati, nei giorni scorsi, si sono pronunciati i giudici della sesta sezione penale della Cassazione. Gli ermellini hanno confermato il provvedimento del Tribunale del Riesame che aveva chiesto un aggravamento delle misure per tre imputati: carcere per Andrea Santoro , domiciliari per Monica Durante e Diego Monaco. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Giancarlo Dei Lazzaretti; Viviana Labbruzzo; Umberto Leo; Pantaleo Cannoletta; Giuseppe Presicce; Ladislao Massari e Tommaso Donvito.