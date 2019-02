LECCE – “L’esplosione di livore e veleno da parte dell’ex consigliere comunale De Matteis non merita risposta perché probabilmente prodotta da qualche pusillanime ventriloquo. Di lui si erano perse le tracce da tempo e francamente pensavo che fosse ancora alla ricerca delle Obike perdute. Non ricordo altri suoi interventi nell’assise comunale se non le sue continue alzate di mano, spesso telecomandate a distanza, come nella migliorare tradizione degli yesman.

Sul piano elettorale il nervosismo esplicitato da De Matteis conferma le grandi difficoltà della sinistra cittadina di fronte all’elettorato. Essere insultato per aver difeso i leccesi vittime delle strade groviera è un onore soprattutto per chi come me fa politica fin da quando era ragazzo.” Dichiara Massimo Fragola di Andare Otre Lecce