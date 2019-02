F.Oli.

CAVALLINO (Lecce) – Insieme a un complice (non ancora identificato), la sera del 10 novembre scorso, rapinò un market per racimolare un bottino irrisorio: appena 75 euro. Giovanni Cassiano, 49enne di Lecce e soggetto ben noto alle forze dell’ordine, è stato condannato in abbreviato a 4 anni di reclusione (così come richiesto dal pubblico ministero Maria Vallefuoco) e al pagamento di una multa di 1400 euro con l’accusa di rapina aggravata in concorso. L’imputato, inoltre, è stato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni.

L’assalto si consumò a ridosso dell’orario di chiusura ai danni del supermercato Sconto Più, nel rione Castromediano a Cavallino. Cassiano, con il volto travisato e armato di taglierino, intimò il cassiere a consegnare nelle sue mani il denaro custodito in cassa: 75 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Arraffato il magro bottino, Cassiano e il complice fuggirono rapidamente.

Sul posto, dopo pochi minuti, si fiondarono i carabinieri del Norm di Lecce. Cassiano non riuscì ad allontanarsi più di tanto dalla zona. Tentò di nascondersi nelle campagne limitrofe, non lontano dai binari della ferrovia Sud Est e del passaggio a livello. Ma alla fine venne rintracciato e ammanettato.

In sede di discussione, il difensore dell’imputato, l’avvocato Pantaleo Cannoletta, aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, di una speciale attenuante e il minimo della pena.