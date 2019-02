F.Oli.

SPECCHIA-MONTESARDO SALENTINO (Lecce) – Ricorre in Appello la difesa di Lucio Marzo per chiedere una revisione della condanna a 18 anni e 8 mesi di reclusione inflitta in primo nel processo per l’omicidio della fidanzata, Noemi Durini, uccisa il 3 settembre del 2017 nelle campagne di Castrignano del Capo. Dopo il deposito delle motivazioni, entro i 45 giorni previsti dal codice, l’avvocato Luigi Rella ha depositato il ricorso per chiedere una riforma della sentenza emessa ad ottobre dal gup del Tribunale per i Minori, Aristodemo Ingusci. L’atto d’appello si fonda su tre punti: la mancanza delle aggravanti della premeditazione e dei futili motivi e il riconoscimento delle attenuanti generiche. Questo perché Lucio avrebbe agito d’impeto, senza alcun piano ordinato, ma spinto da un raptus e non secondo una schema prestabilito. In più l’omicidio sarebbe maturato in un contesto di forti tensioni tra le rispettive famiglie che avrebbero esacerbato gli animi. Da qui, per la difesa, mancherebbero elementi per contestare l’aggravante dei futili motivi. Nell’atto viene poi valorizzato il riconoscimento delle attenuanti generiche. Lucio è incensurato; ha collaborato con gli investigatori nelle ricerche del cadavere ed ha confessato l’omicidio.

Sulle responsabilità, invece, non ci sono dubbi, per la difesa. Il quadro accusatorio sull’identità dell’assassino è abbondantemente cristallizzato. Il 19enne, originario di Montesardo Salentino, è stato condannato ad ottobre, in abbreviato, con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Scriveva, poco più di un mese fa il gup nelle motivazioni della sentenza di primo grado per avvalorare l’aggravante della premeditazione: “Lucio si accorse di quanto stava accadendo intorno a sé e per sua opera. Avrebbe avuto sicuramente il tempo ed il modo per frenare la sua furia omicida e porre in essere comportamenti di operoso ravvedimento, ma non lo fece”.

Quella notte, stando agli esiti investigativi condotti dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecce insieme ai colleghi di Tricase e Specchia, Lucio prelevò la studentessa dall’abitazione di Specchia con la Fiat 500 di famiglia. Dopo aver percorso una decina di chilometri raggiunsero una campagna alla periferia di Castrignano del Capo dove Lucio consumò il suo progetto omicida. Una mano assassina a soli 17 anni. Lucio ferì Noemi con alcune pietre. Poi, dopo una rapida colluttazione, colpì la fidanzata con una coltellata alla nuca. Infine trascinò il corpo della ragazza sotto un cumulo di pietre di un muretto a secco lasciando Noemi agonizzante. Rientrò a casa. Senza nutrire alcun rimorso. Noemi morì dopo circa tre ore per asfissia così come accertato dal medico legale Roberto Vaglio.

Da subito la scomparsa della ragazza inquietò i suoi genitori. La madre Imma puntò immediatamente il dito contro Lucio adombrando che la figlia non si fosse allontanata spontaneamente. Purtroppo l’istinto materno si rivelò fondato. Dopo dieci giorni di appelli, ricerche e sopralluoghi, Lucio confessò in lacrime in caserma di aver ucciso la sua fidanzata accompagnando gli investigatori nel luogo in cui aveva nascosto il cadavere. “Voleva che sterminassi la mia famiglia per vivere insieme” fu l’alibi fornito agli investigatori.

Nei mesi successivi, però, Lucio ritrattò più volte tirando in ballo Fausto Nicolì, meccanico di Patù, come autore materiale dell’omicidio. Salvo poi fare un altro passo indietro nel corso dell’udienza preliminare quando confessò nuovamente il delitto chiedendo per la prima volta scusa ai genitori di Noemi. Il perdono dai genitori della vittima non è mai arrivato mentre la giustizia ha seguito il suo corso con il verdetto di primo grado. Che ora finirà al vaglio dei giudici d’Appello.