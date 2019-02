di Francesco Oliva

NARDO’ (Lecce) – Venticinque indagati per una morte in corsia. Un altro caso di presunta malasanità finisce sotto i riflettori della Procura. Il pubblico ministero Donatina Buffelli ha fatto notificare 25 avvisi di garanzia ipotizzando l’accusa di omicidio colposo per il decesso di P.O., autista di pullman 64enne di Nardò, morto il 19 gennaio all’ospedale di Gallipoli a distanza di giorni da un intervento per l’otturazione delle vie biliari.

L’iscrizione nel registro degli indagati del personale sanitario del nosocomio gallipolino e dell’ospedale “San Giuseppe” di Copertino si è reso necessario in vista del conferimento dell’incarico di eseguire l’autopsia (fissata per martedì) affidata al medico legale del Policlinico di Bari, il dottore Biagio Solarino affiancato dal professore Antonio Giovanni Margari (direttore Generale Chirurgia generale Policlinico di Bari), specialista nella disciplina dell’area clinica in cui collocare la probabile causa del decesso.

A mettere in moto l’indagine è stato l’esposto querela depositato dalla moglie e dai figli della vittima poche ore dopo la dipartita del proprio congiunto. Assistiti dall’avvocato Lucio Calabrese hanno messo nero su bianco la ricostruzione su quanto accaduto in tempi rapidi. P.O., a loro dire, il 29 dicembre, viene ricoverato presso l’ospedale di Copertino per svolgere accertamenti in seguito ad un malessere che, da diversi giorni, lo affliggeva a tal punto che anche il giallastro colorito del viso era emblematico di uno stato di salute non certamente buono.

Il successivo 4 gennaio, seguendo la ricostruzione dei familiari, viene trasferito presso il reparto di chirurgia dell’ospedale di Gallipoli per essere sottoposto ad un intervento poiché gli era stata diagnosticata un’otturazione alle vie biliari. Tanto è vero che il 7 gennaio viene sottoposto ad un ad un apposito intervento il cui esito “a parere dei sanitari del reparto che si interponevano con i familiari” era stato positivo. Nel frattempo O.C. rimane ricoverato nella struttura ospedaliera per ricevere le cure del caso successive all’intervento chirurgico subito.

L’improvviso decesso di materializza il 19 gennaio tra le 8.30 e le 9.00 mentre O.C. era in stato di degenza ospedaliera presso l’ospedale “Sacro Cuore. Da qui la denuncia, il sequestro delle cartelle cliniche e le indagini della Procura per costituire il collegio di medici cui affidare l’incarico per la consulenza tecnica di ufficio (ctu) durante l’esame autoptico. L’esame necroscopico dovrà accertare e verificare le effettive cause del decesso del 64enne e verificare l’eventuale rapporto di casualità tra l’intervenuto decesso e imperizie compiute dai medici e dal personale sanitario che hanno avuto in cura il paziente.

L’avviso notificato ai medici è un atto a garanzia anche di chi lo ha ricevuto proprio perché consente di prendere parte attraverso i propri consulenti alle fasi iniziali ed esplorative dell’indagine. I familiari parteciperanno all’esame autoptico con un proprio consulente, il medico legale Luigi Di Gesù.