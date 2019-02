F.Oli.

TAURISANO (Lecce) – La Procura presenta il conto per i 18 imputati finiti alla sbarra nel processo nato dall’operazione ribattezzata “Febbre da Cavallo” con cui venne smantellata una presunta organizzazione che avrebbe gestito corse clandestine di cavalli dopati per elevare le prestazioni di gare. In giornata, nell’aula di Corte d’assise, il pubblico ministero Massimiliano Carducci, al termine della requisitoria, ha invocato oltre 50 anni di reclusione davanti giudici della seconda sezione penale (Presidente Fabrizio Malagnino). Nel corso del suo intervento la pubblica accusa ha confermato il reato associativo contestato alla stragrande maggioranza degli imputati.

Nello specifico: 5 anni per Salvatore Capone, detto “Totò”, 54enne di Taurisano; 4 anni e 5 mesi a testa per Fabrizio Picca, detto “Fabrizio”, 51 anni, di Taviano; Salvatore Lezzi, detto “Tonino”, 66, di Copertino e Giuseppe Luigi Olimpio, detto “Luigi”, 43, di Taviano; 4 anni ciascuno per Vincenzo Cosimo Astore, detto “Mimino”, 58enne di Racale, e Piero Alemanno, detto “Piero”, 49, di Gallipoli; 3 anni e 6 mesi per Ettore Manni, 53enne di Taurisano e per Quintino Tamborrini, 58enne di Neviano. Tre anni sono stati invocati per Cosimo Ilario Picca, detto “Ilario”, 47enne, di Taviano; Claudio Dell’Anna, detto “Claudio di Nardò”, 55enne, di Nardò. Poi ancora: Nicola Zuccaro, detto “Nicolino”, 77enne di Nardò; Cesare Gregorio Bruno, detto “Cesare”, 69enne di Nardò; Amato Salvatore De Luca, 65enne, di Scorrano; Antonio Luigi Rinaldi, detto “Zingaro”, 46enne di Taurisano.

Di 2 anni e 6 mesi è invece la pena invocata per Filippo Schiavano, 35enne di Taurisano, e Vito Salvatore Seclì, 53, di Taurisano; 2 anni e 51mila euro di multa per Amato Luciano De Luca, 62enne, di Scorrano e Luigi Rausa, 48enne, di Scorrano.

Al termine della requisitoria sono iniziate le arringhe degli avvocati difensori Francesco Fasano; Biagio Palamà; Sonia Santoro; Scorrano Pasquale; Vincenzo Blandolino; Vincenzo Del Prete; Giuseppe Bonsegna; Simona Carrozzo; Mario Greco; Daniele Petracca; Salvatore Bruno; Luigi e Arcangelo Corvaglia e Silvio Caroli. Le discussioni della difesa proseguiranno il 19 giugno quando è prevista la sentenza. Sono parti civili al processo il Ministero della Salute e la Onlus Horse Angels (rappresentata dagli avvocati Fabio Campese del Foro di Bari e Mario Ciardo del Foro di Lecce).

L’inchiesta venne condotta dagli agenti di polizia e dal Corpo Forestale e coordinata dall’allora procuratore aggiunto Ennio Cillo. Gli investigatori fecero irruzione in una pista abusiva, a Scorrano, dove era in corso una competizione clandestina con cinque cavalli da trotto. Scattò così il sequestro preventivo urgente della struttura, degli equini e dell’autovettura utilizzata come apripista oltre a numerosi calessi e all’attrezzatura utilizzata per la gara. Le successive indagini consentirono di smantellare una vera e propria associazione per delinquere che vedeva coinvolte diverse persone dedite all’organizzazione illecita di corse e al trattamento dei cavalli con farmaci dopanti per elevare le prestazioni durante gare aperte a scommesse clandestine.