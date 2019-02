MAGLIE (Lecce) – Dodici patenti ritirate ed una sfilza di denunce. È il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Maglie, diretta dal capitano Giorgio Antonielli, che negli ultimi giorni hanno eseguito una serie di accertamenti su tutto il territorio di competenza.

I controlli sulle strade, finalizzati a prevenire gli incidenti e le cosiddette “stragi del sabato sera”, come detto, hanno portato al ritiro di dodici patenti a carico di altrettanti automobilisti, di età compresa tra i 49 ed i 19 anni, per essersi rifiutati di sottoporsi agli alcol e drug test o perché sorpresi alla guida sotto l’effetto di stupefacenti.

In otto, invece, sono stati segnalati al Prefetto per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, perché trovati in possesso di modiche quantità di droghe: nel complesso sono stati sequestrati circa 18 grammi di sostanze, tra hashish, marijuana ed eroina, nonché uno spinello già confezionato e 58 semi di canapa.

Nei guai sono finiti anche due tarantini – D.G. e M.C., rispettivamente di 38 e 44 anni – accusati di truffa in concorso ai danni di un idruntino. Quest’ultimo, infatti, dopo avere acquistato uno smartphone su un sito commerciale, nonostante avesse versato 160 euro tramite una ricarica PostePay per l’acquisto del cellulare, non aveva mai ricevuto il telefonino acquistato. Così, denunciata la truffa, i militari sono riusciti a risalire ai due imbroglioni.

A Poggiardo, invece, i carabinieri hanno denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti un 20enne del posto, A.C. le sue iniziali. Fermato a piedi per un controllo lungo via Vittorio Emanuele, il giovane è stato trovato in possesso di 25 grammi di marijuana e, pertanto, è stato denunciato a piede libero.

Nei guai è finito anche un 56enne di Martano, sorpreso alla guida di un’auto già sottoposta a sequestro amministrativo, ed un 62enne di Maglie, residente a Castrignano dei Greci: già segnalato in via amministrativa perché trovato in possesso di stupefacente, è stato denunciato poiché le analisi di laboratorio hanno rivelato che il principio attivo contenuto nella droga rinvenuta era superiore consentito.