F.Oli.

TREPUZZI (Lecce) – Grottesco tentativo di rapina in serata al “Penny Market” di Trepuzzi sulla strada per Squinzano. Le commesse abbandonano le casse alla vista del malvivente armato e travisato e il bandito, a sua volta, si allontana spaventato senza portare via nulla. E’ accaduto in serata a ridosso dell’orario di chiusura. Il rapinatore, armato di pistola e con il volto coperto, è entrato arrivando dalla parte posteriore. Una volta all’interno le commesse, intuito di trovarsi di fronte ad un malvivente, hanno abbandonato le postazioni lasciando le casse sguarnite e il registratore chiuso.

Il malvivente, spiazzato da quella reazione delle commesse, è scappato spaventato anche lui senza portare via neppure un centesimo. Ha raggiunto sempre la parte posteriore per infilarsi in un’au, dove probabilmente era atteso da un complice, e allontanarsi rapidamente. L’allarme è scattato dopo pochi minuti. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione, al comando del luogotenente Giovanni Papadia, insieme ai colleghi del Norm di Campi Salentina.

I militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti e avviato le ricerche del bandito solitario. Nella zona in cui i bandito aveva parcheggiato la sua auto non ci sarebbero telecamere. Anche in questo caso, come nella rapina ai danni ell’Eurospin a pochi metri di distanza una decina di giorni fa, il bandito ha agito a pochissima distanza dalla caserma dei carabinieri del paese. Le ricerche sono state estese anche nei vicini paesi. Appena questa notte un’altra rapina si era consumata in pieno centro ai danni di una kebaberia dove l’assalto è stato condito da alcuni colpi di pistola.