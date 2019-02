Parlatene bene , parlatene male ma parlatene ! Il Festiva di Sanremo non si sottrae a questa legge e anche quest’anno la manifestazione sarà croce e delizia per tutti coloro che amano e che non amano la canzone italiana.

Anche quest’anno Radio Venere e Radio PeterPan sono presenti nella città dei fiori per parlare

della gara, per raccontare le emozioni, le curiosità , degli artisti che si esibiscono e dei tanti sconosciuti che faranno la capatina a Sanremo per respirare l’atmosfera della canzone per antonomasia.

Ogni giorno a cadenza quasi oraria servizi, interviste, pettegolezzi sui protagonisti di Sanremo 2019.

Sulle frequenze di Radio Venere e Radio PeterPan ma anche sulle rispettive pagine Facebook e sui siti dove possono essere visionate le foto e ascoltati gli audio dei cantanti.

Chi vincerà ? speriamo sempre la bella musica !!!