«In seguito alla nota dei Consiglieri comunali – i signori Lorenzo Siciliano, Carlo Falangone, Roberto My, Giancarlo Marinaci, Daniele Piccione, Paola Mita – preciso che non sono e non sono mai stato né gestore, né componente del direttivo, né legato in alcun modo all’associazione culturale “In viaggio con Momì”. Né mai, in alcun modo, io avrei affermato su Facebook di esserne “gestore”.» E’ il commento del Presidente della Consulta dello Sport di Nardò, Tony De Paola, in risposta all’accusa mossa dai Consiglieri comunali di opposizione.

«Ricordo, e lo faccio con orgoglio – prosegue – di avere organizzato assieme alla suddetta associazione l’evento “In viaggio per un sorriso” risalente allo scorso 29 luglio 2017, peraltro con ricavato devoluto interamente in beneficenza. A quel tempo, d’accordo con l’associazione “In viaggio con Momì”, creammo la pagina Facebook di cui son rimasto gestore, ma gestire una pagina Facebook relativamente ad un singolo evento, non vuol dire certo essere “gestore” dell’associazione. E mi pare perfino superfluo precisarlo.

Ad estrema testimonianza di quanto le accuse dei consiglieri comunali di opposizione siano gratuite, non veritiere, tendenziose e diffamatorie il fatto che tale evento, e quindi la gestione della pagina Facebook, è addirittura antecedente alla mia nomina di presidente della consulta dello sport, per cui anche le richieste di immediate dimissioni del mio incarico appaiono del tutto fuori luogo. Ricordo – conclude De Paola – che, qualora tali atteggiamenti dovessero perpetrarsi, tutelerò il mio nome nelle sedi più opportune.»