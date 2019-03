GUAGNANO (Lecce) – L’Ingegnere Fernando Leone, figura di spicco del centrodestra salentino, già segretario cittadino della Democrazia Cristiana e dal 1994 sempre in Forza Italia, già sindaco di Guagnano per due mandati, adesso Consigliere Comunale con delega ai lavori pubblici e all’urbanistica, e delega ai Rapporti con la Società Partecipata Prometeo, inoltre consigliere di amministrazione GAL Terra d’Arneo, è il nuovo Coordinatore Cittadino del comune nord salentino.

“Siamo veramente contenti di poter contare sull’esperienza, sulla serietà e sulla capacità dell’Ingegnere Fernando Leone che va ad arricchire il nostro Movimento, iniziando così un lavoro che darà lustro alle nostre idee nel comune di Guagnano dove è apprezzato e amato per il suo continuo e incessante impegno per le tematiche ambientali e per la valorizzazione dei prodotti locali, a lui i migliori auguri di buon lavoro dal direttivo del MrS”. Lo afferma Gianluca Montinaro coordinatore provinciale del MrS

“Ringrazio il direttivo del MrS per la fiducia accordatami, sono orgoglioso di far parte di questo progetto che si rafforza giorno per giorno. Ritengo importantissimo lavorare in un movimento che punta alla valorizzazione e alla difesa del Salento, dove i fatti contano più delle parole e dove le idee diventano azioni”. Queste le prime dichiarazioni dell’Ing. Fernando Leone dopo la prestigiosa nomina.