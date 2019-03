LECCE – È uscito il 6 marzo 2019, nelle sale italiane Captain Marvel un film di genere azione, fantascienza, supereroi diretto da Anna Boden e Ryan Flack. La storia di guerra intergalattica, comincia con Vers, tenace, caparbia, splendida, donna soldato, delle forze aliene dei Kree che per la sua natura umana prova emozioni, sentimenti che la gente che l’ha accolta non possiede. Vers salvata dai Kree, dalla crudeltà degli Skrull che tra l’altro l’hanno privata della memoria, vorrebbe dimostrare a tutti il suo valore contro di essi, nemici brutali e crudeli in grado di replicarsi e generare dal proprio DNA uno del tutto nuovo, dando origine a mutanti sempre diversi. Gli infidi nemici non hanno intenzione di mantenere la pace nella galassia e sono ben decisi ad attaccare i Kree.

Vers a causa del suo aspetto umano verrà all’inizio emarginata, discriminata per il suo comportamento differente ma col susseguirsi delle sequenze si rivelerà sempre più indispensabile. Alla donna vittima di amnesia, manca la sua identità e un’approfondita conoscenza del suo lato umano, a poco a poco conoscerà se stessa, scoprendo il suo vero nome che è Carol Danvers ma soprattutto sarà il viaggio all’interno di sé stessa, nel cuore della sua memoria, alla ricerca delle sue origini a costituire un interessante intreccio narrativo. Essendo già dotata di poteri, è capace di incanalare tramite il proprio corpo raggi e fasci di fotoni. Il film funge da ponte per Avengers End Game che uscirà prossimamente, in cui la stessa eroina avrà un ruolo fondamentale nella guerra contro Thanos, capo degli Skrull.

La trama della pellicola è ben congegnata, il mood è impeccabile, gli effetti speciali sono da togliere il fiato, le scene comiche sono ben riuscite come in gran parte dei film della Marvel, forse a tratti il film pecca leggermente di femminismo non ovviamente per la protagonista Vers interpretata da una glaciale e “vichinga” Brie Larson ma per la evidente minoranza maschile nel cast, rispetto a quella femminile. All’inizio del film c’è un cameo con protagonista Stan Lee, un chiaro omaggio al fondatore e sceneggiatore della Marvel, scomparso da poco. L’atmosfera del film è coinvolgente, dinamica tuttavia i difetti non mancano, ci sono un po’ di forzature nella caratterizzazione di alcuni personaggi ma non sono passate di certo inosservate le performance di Brie Larson(Vers) che rinnova il suo talento, essendo perfetta nel ruolo dell’eroina fiera e orgogliosa insieme a Jude Law (colonnello Yon-Rogg dei Kree) che si dimostra un attore unico nella sua formidabile espressività e gestualità che col passare del tempo acquisisce sempre più esperienza e cresce come in pochi sanno fare.

Questo film è per tutti ma soprattutto per il pubblico femminile, è un tributo alle donne, alla loro forza non solo fisica ma mentale, al loro carisma. Forse Captain Marvel è tra i film più attesi, una vera e propria epopea di un mondo dove l’eroe è già tale e non lo deve diventare ma ha invece l’obiettivo di conoscersi dentro, scoprire chi è, per prima la prima volta forse una storia di supereroi comincia così, quindi per tutte queste valide ragioni il film è imperdibile.

Francesco Stomeo