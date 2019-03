LECCE – Continua a crescere la coalizione a sostegno di Luca Russo. Anche il Movimento Forconi ha deciso di scendere in campo e di sostenere la candidatura del presidente di Movimento in Libertà a sindaco di Lecce.

Russo conta già sull’appoggio di una coalizione formata fino a oggi da Movimento in Libertà, Salento Europa, Movimento Diversi, Siamo Lecce e dal Partito dei Valori Cristiani. A queste cinque liste si aggiunge ufficialmente, dunque, quella del Movimento I Forconi, già pronto a scendere in campo per le prossime amministrative.

“La voglia di rinnovamento – afferma Alessandro Trerotoli, coordinatore regionale del Movimento I Forconi – ci ha portato a individuare in Luca Russo il nome ideale per rafforzare il percorso che abbiamo già iniziato con il nostro movimento, ponendo attenzione soprattutto a questioni per noi importanti come l’emarginazione sociale e la disoccupazione, in controtendenza dunque rispetto alla attuali logiche partitiche”.

“Abbiamo molti punti in comune con la coalizione di Russo – conclude Trerotoli – a cominciare dallo stretto rapporto che abbiamo instaurato con i cittadini. Per questo siamo pronti ad unire le nostre forze per rendere più solido il comune progetto politico”.