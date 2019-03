CENTRO STORICO E GLI INTERVENTI POSSIBILI

Abbiamo seguito le ultime vicende cittadine sul Centro Storico.

Abbiamo ascoltato e letto gli interventi ed i buoni propositi da parte di tutti.

Un pensiero immediato è tornato subito in mente.

Su lodevole iniziativa della Associazione Vico Serpe, nell’aprile 2012, ci fu un Convegno, con tanta partecipazione presso il Castello di Copertino, con deposito degli atti della discussione in Comune.

Fu indicato un percorso con approfondimenti di problematiche e possibili soluzioni, per intervenire efficacemente nel Centro Storico e non solo.

Tutti gli interventi estemporanei e gli incontri pomeridiani sono inutili.

Serve un Piano di sviluppo che ponga le basi indispensabili per il futuro, con

1) Regolamenti e Norme tecniche che consentano gli interventi di modifica sugli immobili, per agevolare nuove attività commerciali;

2) Occorre prevedere tutte le deroghe possibili per gli interventi necessari sugli immobili;

3) Trasparenza e legalità in tutti gli atti ed interventi che riguardano il Centro Storico;

4) Incentivazione per agevolare interventi sugli immobili con detassazione ai proprietari che intervengono sugli immobili;

La Programmazione e l’unico strumento efficace ed incisivo.

La Trasparenza nelle scelte è l’altro strumento che consente all’Amministrazione Comunale di essere credibile ed affidabile.

NON SI DEVE TORNARE INDIETRO.

COPERTINO ( Lecce ) – “Solo così si può rendere il Centro Storico, vivibile, abitato, frequentato, con nuove attività commerciali.Lo comunica Giuseppe Rosafio.

Solo così, con la presenza, si scoraggia e si combatte il vandalismo e le aggressioni dei bulli!

Certo poi le famiglie, la scuola, le parrocchie, le associazioni, devono dare il contributo indispensabile ed insostituibile.

Ma l’Amministrazione comunale deve fare bene la sua parte.

– RIMETTIAMOCI IN CAMMINO”

COPERTINO ATTIVA