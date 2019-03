GALATONE (Lecce) – Collegando il tubo di scarico dell’auto al finestrino, si era chiuso in auto con chiari intenti suicidi, ma l’intervento dei carabinieri ha consentito di salvargli la vita, evitando il peggio.

È accaduto nella tarda serata di ieri a Sannicola, dove una pattuglia della locale stazione è stata allertata da una donna 52enne, poiché l’ex marito (di 57 anni) le aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita.

Le immediate ricerche dei carabinieri, pochi minuti dopo, hanno consentito di ritrovare la vettura dell’uomo in una campagna in località “Coppola”, in agro del comune di Galatone, col motore acceso e l’abitacolo pieno di gas di scarico.

Subito intervenuti in soccorso del 57enne, i due carabinieri di pattuglia sono riusciti a rianimarlo, evitando così che il malcapitato portasse a termine il suo insano intento. Affidato successivamente ai soccorritori del 118, accorsi sul posto a bordo di un’ambulanza, è stato trasportato a sirene spiegate alla volta dell’ospedale di Gallipoli: fortunatamente non corre alcun pericolo di vita.