«Credo che Emiliano debba chiedere scusa ai tarantini per quanto accaduto al Vinitaly» a parlare è il Segretario Regionale della Lega, il Consigliere Andrea Caroppo.

«Capisco che Emiliano si vergogni per come Vendola prima e lui poi abbiano finito di ridurre Taranto, ma proiettare le immagini del porto di Gallipoli spacciandolo per quello di Taranto non è solo una figuraccia che ci espone al ludibrio del mondo intero, ma l’ennesima offesa a tutti i tarantini. Quanto accaduto al Vinitaly – conclude Caroppo – è l’emblema della sciatteria del governo Emiliano»