LECCE – “Mi aspetto che Carlo Salvemini, in qualità di capo della coalizione di centrosinistra, faccia chiarezza e sia garante del corretto modo di scelta dei candidati della lista “Noi per Lecce”, fatta su mandato del Presidente Emiliano per mano del suo capo di Gabinetto Claudio Stefanazzi.” Lo dichiara il Portavoce Provinciale di Fratelli d’Italia, Pierpaolo Signore.

“Si impone una riflessione dunque dopo la notizia che il Presidente della Regione Puglia ed il suo braccio destro sono indagati per fatti di rilevanza penale relativi a pagamenti di fatture da parte di società baresi che si occupano di ristorazione alla società di comunicazione che ha seguito appunto Michele Emiliano. Questo perché il caso ha voluto che gran parte dei candidati di quella lista sono dirigenti medici, ospedalieri e comunque impegnati a vario titolo in realtà sanitarie anche private convenzionate con la Regione Puglia, la cui delega è trattenuta appunto dal Presidente Emiliano.

Sembrerebbe che la lista sia stata organizzata attraverso dei reclutamenti di uomini legati per interessi lavorativi e quindi economici con il Presidente Emiliano. Certi che Carlo Salvemini saprà dare la giusta importanza a principi quali trasparenza e legalità, attendiamo che sul punto prenda una sua posizione.