di Gaetano Gorgoni

LECCE – Quello che colpisce degli incontri che riguardano Carlo Salvemini è la capacità di emozionare, coinvolgere e far diventare tutto un grande evento, anche la formalità di una proclamazione a sindaco. Una formalità a cui il centrodestra non ha mai dato alcun peso mediatico. È vero, non si tratta di una vicenda politica come tante, ma di una specie di rivoluzione del consenso dopo il ventennio di dominio assoluto del centrodestra. È incredibile, però, vedere addirittura piangere i sostenitori, in centinaia affastellati nella sala del Consiglio comunale (cliccate sulle immagini per guardare video e intervista ndr), spellarsi le mani e osannare il leader che apre le braccia per mimare il volo che lo ha portato così in alto, dopo che aveva annunciato un suo possibile ritiro dalle scene (3 anni fa), o per simulare un abbraccio collettivo. La comunicazione non verbale conta molto: Salvemini si è fatto crescere la barba e ha l’aspetto di un guru che dà la speranza del cambiamento. Le sue parole sono equilibrate, il tono serafico quando spiega tra gli applausi che sarà il sindaco di tutti, di chi non lo ha votato, che il suo sarà un lavoro in cui si metterà a disposizione di tutti, non solo dei suoi elettori.

Il sindaco puntualizza dopo la proclamazione che da lunedì comincerà un lavoro duro, con tanti dossier da affrontare. Poi, ci sono tutti i nodi della giunta, di cui vi abbiamo parlato ieri: lì ci vorrà calma, sangue freddo e grande capacità di mediazione. Perché tutte le liste pretendono un assessore: anche i nuovi arrivati di Puglia Popolare con Dino Pagliaro, oppure l’Udc con Carlo Mignone e naturalmente Civica con Mola. Il Pd vorrà due assessori, ma in totale a Lecce dovranno essere 9. Ci sono sue prime elette: Miglietta e Valli. Quali saranno le altre sue donne? Tornerà Agnoli? Lui non risponde: probabilmente ora non ha nemmeno deciso il da farsi. Questo è il giorno degli abbracci, ancora strette forti, con il suo vice, Alessandro Delli Noci: ora hanno numeri imbattibili.