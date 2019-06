GALLIPOLI (Lecce) – Emozioni, sorrisi e lacrime. Prima la sfilata a bordo della piscina dell’Eco Resort – Le Sirenè – Gruppo Caroli Hotel – per le semifinaliste di Miss Mondo Italia 2019, poi questa mattina l’attesa proclamazione direttamente sul palco del Teatro Italia. Una selezione importante, con le Miss scese da ben 150 a 50.

Tra loro anche la prima vincitrice di una fascia speciale, “Miss del web by Agricola – birra chiara artigianale e popolare” si tratta della Miss campana Adele Sammartino di Pompei, studentessa universitaria presso Facoltà di Psicologia – Suororsola Benincasa, scelta direttamente dal popolo della rete, che ha partecipato ad un contest che ha registrato la partecipazione di decine di migliaia di utenti.

Saranno loro a contendersi fascia e corona ed il diritto a rappresentare l’Italia a Miss World, nel grande show finale in programma il prossimo 10 giugno, al Teatro Italia di Gallipoli, nel cuore della ‘Città Bella’. Le 50 finaliste sono state attentamente selezionate dopo vari passaggi in giuria, avvenuti sin dal 31 maggio, giorno dell’arrivo in Salento. Come detto rappresentano tutte le regioni Italiane ed arrivano alle fasi finali, dopo diverse selezioni regionali.

Questi i nomi la numerazione e le regioni di appartenente delle 50 ragazze.

1 Mihaela Macnovit – Friuli-Venezia Giulia

2 Sharon Cuzzi – Valle D’Aosta

3 Gaia Piazzese – Sicilia

4 Erika Arena – Calabria

5 Elena Bellu – Sardegna

6 Chiara Poccioli – Umbria

7 Lorenza Di Cesare – Lazio

8 Elisa Saro – Friuli-Venezia Giulia

9 Vittoria Rizzi – Lombardia

10 Giorgia Rosponi – Sicilia

11 Simona Giordano – Campania

12 Linda Taddei – Emilia Romagna

13 Chiara Rocca – Lombardia

14 Elisa Patrizi – Lazio

15 Ilaria Scibilia – Lombardia

16 Stefania Senatore – Piemonte

17 Matilde Valente – Sicilia

18 Lara Tranchini – Lombardia

19 Martina Marchi – Umbria

20 Alice Zanni – Veneto

21 Lucilla Ruffo – Sicilia

22 Amaya Perera – Veneto

23 Francesca Molinaro – Lombardia

24 Giusy Marasà – Sicilia

25 Sarah Pessot – Friuli-Venezia Giulia

26 Martina Vinetti – Puglia

27 Chantell Mese – Trentino

28 Morena Scirocco – Campania

29 Catalina Jacob – Lombardia

30 Diana Giometti – Lazio

31 Mariela Nunez – Liguria

32 Sara Gallina – Toscana

33 Eleonora Lambertini – Emilia Romagna

34 Stephanie Bellarte – Lombardia

35 Katia Riparelli – Veneto

36 Miriam Anastasi – Sicilia

37 Gaia Di Giovanni – Lazio

38 Michela Bugoni – Emilia Romagna

39 Ludovica Nannavecchia – Puglia

40 Gloria Carraro – Veneto

41 Valentina Pecchi – Lombardia

42 Maria Giulia Caruso – Calabria

43 Agnese Bartolone – Sicilia

44 Mariagrazia Circhetta – Puglia

45 Adele Sammartino – Campania

46 Nazila Ziarati – Toscana

47 Bridget Occhielli – Veneto

48 Grazia Mannina – Sicilia

49 Maya Scigliano – Piemonte

50 Sofia Bulgarelli – Emilia Romagna