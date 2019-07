CASARANO (Lecce) – Colpo a sorpresa della Leo Shoes Casarano che completa il terzetto di centrali da mettere a disposizione di Mister Fabrizio Licchelli con l’ingaggio del forte atleta umbro Gianluca Iaccarino, reduce dal brillante biennio che lo ha visto protagonista con la casacca dell’Olimpia Galatina.

Con l’ingaggio di Iaccarino il Direttore sportivo Luigi Anastasia consegna di fatto nella mani della formazione rosso-azzurra un trio di centrali di primissimo ordine, mettendo a disposizione dell’allenatore tre validissime alternative pronte a farsi valere nel corso della stagione.

Dopo i colpi che rispondono al nome di Scrimieri e Muscarà, ora arriva tra le fila della Leo Shoes Casarano un terzo centrale che tanto bene ha fatto in tutte le esperienza vissute finora anche in categorie maggiori: umbro di Castiglione del Lago, Iaccarino è cresciuto pallavolisticamente nelle giovanili dell’ex Rpa Perugia, con la quale ha esordito giovanissimo in serie A1 nel 2009/2010, giocando anche la Junior League. Nel 2010/2011 è in serie B2 con la Pallavolo Perugia; l’anno successivo ha vestito i colori della Pallavolo Lagonegro sempre in B2, mentre dal 2012 al 2014 ha giocato in B1 con il Verona. Nel 2014/2015 è stato protagonista in Lombardia ,in B2, con la Forza e Coraggio Milano poi, complice la volontà di proseguire gli studi, si è riavvicinato a casa disputando nel 2015/2016 il campionato di serie C con il Foligno. Ha risposto poi alla chiamata della Monini Marconi Spoleto in serie A2, nell’anno sportivo 2016-2017 per poi approdare nel Salento a Galatina vestendo i colori dell’Olimpia SBV nelle ultime due stagioni.

Ha trovato, dunque, l’intesa con il club casaranese il forte centrale perugino nonostante le sue prestazioni sportive lo abbiano messo nelle condizioni di ricevere diverse richieste nel corso del volley mercato.