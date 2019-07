LECCE – Ancora un tentativo di suicidio nel carcere di Lecce. L’episodio è avvenuto attorno alle 2.45 nel reparto C1, dove un detenuto extracomunitario con problemi psichiatrici ha cercato di uccidersi, impiccandosi con mezzi rudimentali nella sua cella. Soltanto l’intervento della Polizia penitenziaria ha evitato il peggio: l’uomo è ora ricoverato al Fazzi di Lecce con prognosi riservata.

A darne notizia è Pasquale Montesano, segretario Generale Aggiunto dell’OSAPP. “Urgono interventi di governo urgenti e indifferibili – dichiara in una nota – la Polizia Penitenziaria, nonostante la grave sofferenza lavorativa e la gravissima carenza degli organici, continua a porre la propria costante opera alla salvaguardia della vita umana”.

“Il sistema penitenziario pugliese – continua Montesano – ultimamente sta attraversando il periodo più buio degli ultimi anni riguardo alle condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria. Al momento la regione più affollata è la Puglia, con un tasso del 161%, seguita dalla Lombardia con il 137%. Se poi si guarda ai singoli istituti, a Taranto come a Foggia , e non solo, è stata raggiunta o superata la soglia del 200%, numeri non molto diversi da quelli che si registravano ai tempi della condanna della CEDU (L’Italia viene condannata l’8 gennaio 2013 dalla Corte di Strasburgo per le condizioni disumane dei detenuti per sovraffollamento)”.

Nei giorni scorsi, sempre nel carcere di Borgo San Nicola, un detenuto aveva cercato di dare fuoco alla sua cella, intossicando tre agenti.