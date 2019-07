Melendugno è ufficialmente “Città del Miele” e primo Comune in tutta la Puglia a rientrare nella rete di produzione di miele d’origine controllata e tracciata. Si tratta di un riconoscimento atteso a lungo dalla città che già dalla fine dell’800 – inizio ‘900 era nota come “il paese del miele” e come zona di maggiore produzione nella provincia di Lecce. Un passato ricordato già anche nello stemma cittadino, dove l’albero di pino dà riparo a un insieme di alveari circondati da api svolazzanti e nell’etimologia stessa del nome di Melendugno, da “mele” ovvero miele in dialetto. Domenica 28 luglio, alle ore 20:30, il Centro storico di Melendugno diventerà il tempio del dorato nettare della terra con una festa dolcissima e genuina dove il miele sarà protagonista di speciali degustazioni abbinate a produzioni enogastronomiche tipiche.

L’evento è promosso dal Comune di Melendugno e organizzato dall’Agenzia Mood, partener Associazione “Le Città del Miele” e Ami – Ambasciatrici e Ambasciatori dei Mieli.

Melendugno si fa quindi città apripista e rappresentante delle oltre 14 varietà di miele presenti nella regione, legate alla flora dei due mari, e per celebrare l’importante riconoscimento l’Amministrazione Comunale promuove la prima edizione dell’Evento “Le Vie del Miele”, una manifestazione al profumo di miele che ha l’obiettivo di sviluppare la cultura e la conoscenza legata alla produzione di miele e suoi derivati, oltre a valorizzare il territorio, promuovere la produzione locale e una coscienza rispettosa dell’ambiente per la salvaguardia dell’ape.

Ad accogliere gli appassionati lungo le vie e la Piazza del Centro Storico, numerosi stand delle aziende produttrici locali, prodotti tipici e d’artigianato, un percorso sensoriale con lo spazio “Honey Bar” a cura dell’Associazione Ami – Ambasciatrici e Ambasciatori dei Mieli, e poi tanta musica con le performance artistiche dei Koiné collettivo salentino di musica popolare, gli All Swing e i Past&fasul.

Tanto intrattenimento anche per i più piccoli con l’Associazione A. s.d.c. Crea che organizza nello spazio della Biblioteca Comunale Koiné il laboratorio di lettura e quello di pittura di arnie.

Durante la serata sarà inoltre distribuito gratuitamente il libro “M come Miele – Chi vuole avere il miele deve avere il coraggio di affrontare le api” edito da Il Raggio Verde, una raccolta di racconti dedicati al tesoro dorato della terra, per una grande festa popolare aperta a tutti, appassionati e operatori del settore, ma anche turisti e visitatori grandi e piccini.

“La produzione del miele in questa città è una tradizione millenaria, lo testimoniano alcuni reperti archeologici ritrovati a Roca – ha spiegato il sindaco di Melendugno, Marco Potì – Oggi vogliamo valorizzare queste produzioni artigianali di alta qualità e fare l’opportunità a tanti giovani di investire su questo lavoro. Vorremmo firmare nuovi produttori e dare la possibilità di esportare i nostri prodotti di qualità. Questo evento accende un faro su un settore molto importante per la nostra città”.

”Abbiamo dato spazio alle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Con alcuni esperti in piazza daremo vita a piatti prelibati a base di miele. Domenica sarà esaltata la nostra cucina e i nostri sapori tipici e spero che questo sia solo l’inizio per creare nuove opportunità occupazionali” – ha puntualizzato il presidente del Consiglio di Melendugno, Pietro Marra.

“Vogliamo riscoprire questa antica tradizione che oggi torna in auge – ha spiegato Cristian Carrozzo, rappresentante delle associazioni di apicoltura locali – Il miele è un alimento importante, che fa bene alla salute e che si può usare in tutti i tipi di cucina: i nostri prodotti di qualità possono diventare un punto di riferimento della produzione gastronomica salentina”.

“Continuiamo nella mission di sempre: esaltare la cultura e le radici delle comunità salentine. Proporremo un format entusiasmante quest’anno, con concerti dal vivo emozionanti e percorsi sensoriali unici” – ha spiegato Piero Anselmi direttore Agenzia Mood.