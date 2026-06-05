Camera civile salentina, dialogo tra imprese e consumatori

​CAMERA CIVILE SALENTINA Dipartimento Diritto del Consumo ed Economia del Mercato

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​Identità Territoriale e Mercato Globale: la Camera Civile Salentina promuove il dialogo tra imprese e consumatori per vincere le sfide del futuro

​Importante evento formativo a Lecce con il patrocinio delle massime istituzioni locali, accademiche e forensi. Riconosciuti 3 crediti professionali dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce.

​LECCE – La tutela giuridica del tessuto economico locale e la salvaguardia dei diritti dei cittadini-consumatori saranno al centro del nuovo e attesissimo appuntamento formativo della Camera Civile Salentina, guidata dal Presidente Avv. Salvatore Donadei.

​L’evento, intitolato “Identità Territoriale e Mercato Globale: tutela giuridica delle imprese e del consumatore”, si terrà il prossimo 19 Giugno 2026, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, nella prestigiosa cornice delle Officine Cantelmo a Lecce. L’iniziativa è promossa e organizzata dal Dipartimento Diritto del Consumo ed Economia del Mercato della Camera Civile Salentina, sotto l’attento coordinamento dell’Avv. Cristian Sturdà.

​Il convegno affronta un tema di straordinaria e stringente attualità: la necessità di delineare un quadro giuridico armonico in cui la difesa delle imprese e la tutela dei consumatori non siano intese come istanze contrapposte, bensì come due pilastri complementari, capaci di camminare insieme per superare con successo le complesse sfide poste dai mercati globalizzati e dalla transizione digitale.

​A testimonianza dell’alto valore scientifico e sociale della manifestazione, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce ha deliberato il riconoscimento di 3 crediti formativi professionali per gli avvocati partecipanti. Le registrazioni sono attive tramite la piattaforma “Riconosco”.

​Un parterre di ospiti illustri e relatori di chiara fama

Il convegno vedrà la partecipazione delle massime autorità istituzionali, accademiche e ordinistiche del territorio, unite in un confronto sinergico e multidisciplinare.

​I saluti istituzionali saranno affidati alla Sen.ce Adriana Poli Bortone (Sindaco di Lecce), alla Prof.ssa Maria Antonietta Aiello (Rettrice dell’Università del Salento), al Not. Stefania Monosi (Presidente del Consiglio Notarile di Lecce), all’Avv. Luisa Carpentieri (Codacons Lecce), all’Avv. Prof. Antonio De Mauro (Presidente del C.O.A. di Lecce) e all’Avv. Salvatore Donadei (Presidente Camera Civile Salentina).

​Il dibattito entrerà nel vivo con le relazioni tecniche del Dr. Valentino Nicolì (Presidente di Confindustria Lecce), della Prof.ssa Sara Tommasi (Ordinaria presso l’Università del Salento e Direttrice del Centro internazionale di ricerca in Diritto dell’economia digitale), dell’Avv. Daniele Imbò (Dip. Consumo e Mercato della C.C.S.) e dell’Avv. Riccardo Pellegrino (Notaio in Copertino). I lavori saranno moderati dall’Avv. Cristian Sturdà.

​L’evento gode del prestigioso patrocinio di: Ordine degli Avvocati di Lecce, Fondazione Vittorio Aymone, Consiglio Notarile di Lecce, Confindustria Lecce, Codacons Lecce, Università del Salento e Città di Lecce.