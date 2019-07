NARDO’ (Lecce) – Irama è il giovane cantautore classe 1996 che più di tutti sembra aver convinto critica e pubblico nell’incarnare con la giusta fusione tra citazioni autoriali e novità degli ultimi anni le storie della nuova generazione, come recita il suo singolo estivo, “Arrogante”, uno stile crudo “come un taglio con il sale”. Un autore dalla forte impronta caratteriale, capace di passare con disinvoltura dal pop romantico all’ironia graffiante dell’hip-hop fino al sarcasmo acid della trap.

Con il suo album Giovani per sempre, Irama porta il suo #Giovanipersempre Tour allo stadio Giovanni Paolo II per l’unica data in Puglia domani, sabato 27 luglio, a Nardò (Lecce) a partire dalle 21.00. I biglietti, del costo di 25 Euro più diritti di prevendita, sono ancora disponibili nei circuiti Ticketone e Vivaticket (infoline: 389 9595441), mentre i botteghini apriranno il giorno del concerto a partire dalle 18.30.

Irama è l’anagramma del secondo nome di Filippo Maria Fanti, nato a Carrara, in Toscana, il 20 dicembre 1996. L’autore ha finora all’attivo tre album: Irama (2016), Giovani (2018), Giovani per sempre (2019), quest’ultimo una versione rivista ed estesa, contenente il pezzo presentato all’ultimo Sanremo, “La ragazza con il cuore di latta”. Il singolo “Arrogante” è invece disponibile per ora solo negli store digitali e sui social del cantante, che si è mostrato sempre particolarmente attento a questi aspetti, lanciando anche in questa occasione la #ARROGANTECHALLENGE, invitando i suoi fan a imitare o personalizzare le sue movenze nel videoclip e a pubblicarle sui propri canali.

La sua carriera fin qui è già ricca di risultati notevoli. Ancora diciottenne, nel 2015, si è classificato tra i finalisti di Sanremo Giovani, partecipando così all’ edizione 66 del Festival di Sanremo. L’anno successivo ha vinto il talent Amici di Maria de Filippi, ottenendo anche il premio della critica assegnato da Radio 105.

Il singolo Cosa resterà, presentato a Sanremo Giovani, è entrato nella classifica di Top Singoli del 2015, mentre l’album d’esordio, nel 2016, si è posizionato cinquantunesimo nella classifica FIMI per gli Album più venduti di quell’anno. Nello stesso anno presenta il singolo Tornerai da me nella sezione Giovani del Summer Festival, vincendolo. Nel 2018 il singolo ha raggiunto la certificazione FIMI (Federazione industria musicale italiana) per il disco d’oro.

L’estate del 2017 lo ha visto protagonista di un sofferto divorzio dalla Warner Music e la successiva decisione di partecipare al talent show di Mediaset, dopo il quale la sua notorietà è notevolmente aumentata: sono arrivati il triplo disco di platino per il singolo Nera, un nuovo contratto con la Warner, il primo posto nella Classifica Album FIMI con l’EP Plume, che si è anche aggiudicato il doppio platino.

Lo scorso anno anche l’album Giovani è arrivato al primo posto della Classifica Album e il lunghissimo strascico del tormentone estivo (protrattosi anche in autunno) “Nera”. Successo ripetuto con il terzo disco consecutivo anche quest’anno con Giovani per sempre, trainato dal singolo La ragazza con il cuore di latta, classificato settimo all’edizione 69 di Sanremo. Il tour #Giovanipersempre si aprirà ufficialmente con la partecipazione al Bassano Live Music di Bassano del Grappa (Vicenza).