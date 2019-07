TUGLIE (Lecce) – La dea bendata bacia ancora una volta Tuglie e nello specifico la ricevitoria di Antonio Scarpa, in via Vittorio Veneto, 11. Una turista ha giocato al lotto puntando 5 euro sull’ambo e sul terno, su Genova e su tutte le altre ruote. Con una spesa di 20 euro la vincita è stata di ben 24mila euro.

Dopo l’estrazione la donna, felicissima per la vincita si è presentata nella ricevitoria per ringraziare il titolare e per avere informazioni su come riscuotere la somma.