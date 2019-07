AL NORD

Sole prevalente al mattino al Nord, mentre al pomeriggio sono attesi

acquazzoni e temporali in formazione su Alpi e Appennino con possibili

sconfinamenti in serata fin sulle zone prealpine e pedemontane. Locali

piogge in nottata specie sul Veneto.

AL CENTRO

Tempo stabile e generalmente soleggiato al Centro Italia nelle ore

diurne, salvo qualche innocua nube in Appennino specie al pomeriggio. Si

rinnovano condizioni di tempo asciutto anche in serata e in nottata con

cieli in prevalenza sereni.

AL SUD

Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni meridionali,

con ampi spazi di sereno al mattino e qualche nube in più al pomeriggio

specie sulle zone interne ma senza fenomeni. Cieli nuovamente sereni in

serata e in nottata su tutti i settori.

Temperature minime in aumento mentre le massime sono attese in lieve

calo specie al Centro Nord.