A proposito di Giuseppe Cino, insigne architetto e scultore

Ogni volta che osservo la meravigliosa facciata della Chiesa del Carmine, provo ad immaginare, ma è uno sforzo vano, il volto di Giuseppe Cino (1635 – 1722) che la disegnò e vi lavorò sino al 1717.

Di sicuro, come ha affermato Mario Cazzato, in “Salento. L’arte del costruire dal Medio Evo al Neoclassicismo”, Edizioni Grifo, 2024, p. 110, trattasi dell’opera “che meglio condensa la poetica del Cino, per questo è difficile che gli appartenga la ristrutturazione della facciata della Chiesa dei SS. Nicolò e Cataldo ( 1716)” (1).

Giuseppe, figlio di Fernando, appartenente ad una famiglia di “mastri” fabbricatori, sposò nel 1679 Venuta Penna, figlia del noto Cesare Penna ” senior”. Fu impegnato nella costruzione della Chiesa di Santa Chiara, la cui prima pietra fu posta nel 1687, per essere poi terminata nel 1691.

Il Cino fu non solo un insigne architetto, ma anche un ottimo cronista della vita cittadina (ricche di dettagli le sue “Memorie, ossia il Notiziario di molte cose accadute in Lecce dall’anno 1656 sino all’anno 1719”).

In quelle “Cronache”, scritte di suo pugno, non venne fatta menzione della paternità della Chiesa di Santa Chiara, anche se lavorò in quel cantiere, sicuramente nella facciata e negli splendidi altari realizzati negli stessi anni (2).

Michele Paone pubblicò lil suo atto di battesimo.

Nel saggio “Per la storia del barocco leccese”, in Archivio Storico Pugliese, 1982, p. 139, documentò il nome dei genitori di Giuseppe, la data di nascita (10 gennaio 1635), ed il nome dei fratelli, Santo, Giovanni, Pietro e Donato, destinati anch’essi a svolgere l’attività di “mastri” costruttori.

Nel 1675, quando Giuseppe aveva quarant’anni, un grave fatto di sangue sconvolse la sua famiglia. Pietro, il fratello ventottenne, colpì a morte Oronzo Alari nell’osteria di proprietà dei Castromediano, duchi di Morciano.

Giuseppe Cino, nelle Memorie, annotò la notizia ma non citò i dettagli e e le conseguenze di quella inquietante vicenda.

Per la competenza dimostrata e per le opere rese, l’Università di Lecce nel 1695 lo dichiarò fiscalmente “franco vita perdurante”.

Un anno prima il vescovo Michele Pignatelli gli aveva affidato l’incarico, di grande impegno e prestigio, della costruzione del sontuoso Seminario di Lecce; notizia puntualmente registrata nelle “Cronache”.

Numerose le opere di scultura, tra cui a Lecce anche il bellissimo altare maggiore della Chiesa del Gesù, consacrato nel 1699. Il Cino si occupò anche di edilizia civile: ” tra il 1703 e il 1706, col fratello Donato, innalza il leccese palazzo De Nigris non lontano da palazzo Condò che aveva ristrutturato nel Seicento. Nel 1709 costruisce palazzo Mettola dietro San Matteo dove, per la prima volta, utilizza il capitello triplo, composto cioè di tre visi accostati come nel più noto palazzo Grassi. Verso il 1774 realizza palazzo Costantini e palazzo Rossi” ( 3).

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(1) M. Cazzato, in “Salento. L’arte del costruire dal Medio Evo al Neoclassicismo”, opera magistrale, ha redatto oltre trecento biografie che percorrono circa sette secoli, illuminando la storia del costruire nelle nostre contrade: dal periodo normanno, ancora compromesso con quello bizantino, fino alla prima metà del XIX secolo.

( 2) M. Cazzato, op. cit., 107.

( 3) M. Cazzato, op. cit., 110.