Tentato colpo in un supermercato a Lecce: malviventi messi in fuga dall’allarme e dall’intervento della vigilanza

LECCE – Ancora un raid notturno ai danni della grande distribuzione nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno, quando un commando di malviventi ha preso di mira il supermercato MD situato in via Merine, a Lecce.

Il colpo è però fallito grazie alla prontezza dei sistemi di sicurezza e alla rapidità d’intervento dei vigilanti de La Velialpol.

L’allarme della struttura è scattato alle ore 23.35 presso la centrale Operativa dell’istituto di vigilanza privata ha immediatamente attivato il protocollo d’emergenza, dirottando sul posto la pattuglia di zona che è arrivata in appena quattro minuti.

In un primo momento, l’ispezione esterna del perimetro non aveva evidenziato anomalie visibili, ma a seguito del successivo screening approfondito effettuato in stretta sinergia con il responsabile del punto vendita e con gli agenti della Polizia di Stato giunti sul posto, è emerso che i malviventi avevano già forzato alcuni infissi adiacenti alla porta d’ingresso principale nel tentativo di penetrare nella struttura.

Un’azione interrotta bruscamente proprio dall’attivazione dei dispositivi acustici e dal contestuale arrivo della pattuglia, che ha costretto i ladri alla fuga a mani vuote.

Al termine dei rilievi di rito operati dalle forze dell’ordine, l’area è stata messa in sicurezza e presidiata da una Guardia Giurata in servizio di piantonamento fisso fino alle 6.00 del mattino, per scongiurare ulteriori incursioni.