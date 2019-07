di Gaetano Gorgoni

PUGLIA – Il braccio di ferro tra le forze di centrodestra per il candidato presidente pugliese è cominciato, anche se è chiaro che potrà essere risolto solo a Roma, sulla base di accordi complessivi della coalizione che riguarderanno diverse regioni. Le regionali si avvicinano e malgrado i detrattori a sinistra di Emiliano, l’attuale governatore resta l’unico nome in campo. I leghisti sono convinti di avere diritto di decidere il nome del candidato di centrodestra per la presidenza della regione Puglia, sulla base dei recenti risultati elettorali. C’è già chi comincia ad azzannarsi nel partito: le due fazioni pugliesi si strattonano. I sostenitori di Casanova vorrebbero l’europarlamentare, patron del Papeete Beach, in corsa per il governo della Puglia, ma anche Caroppo si sente nuovamente in campo.

Paolo Taurino, fondatore della Lega a Brindisi, la scorsa settimana, ha svelato con una lettera aperta il conflitto interno ancora aperto tra i due europarlamentari leghisti eletti in Puglia. Dunque, ci sono due nomi in campo che hanno già gareggiato nelle europee: Casanova ha vinto la prima sfida interna (80 mila voti contro i 50 mila dell’altro “euroeletto”, grazie all’appoggio del senatore Marti e di altre personalità politiche (tra cui, secondo le indiscrezioni, persino l’ex assessore Di Gioia, che militava nel centrosinistra). Ma questi non sono gli unici nomi che potrebbe proporre la Lega in Puglia: ci sono anche Antonio Felice Uricchio, ex rettore Università di Bari, oggi con un incarico all’Anvur, e Nuccio Altieri, presidente Invimit in quota Lega (investimenti Immobiliari Italiani Sgr S.p.A. è una società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze), ex deputato fittiano ed ex vicepresidente della provincia di Bari durante la presidenza Schittulli.

LA “MALEDIZIONE DI FITTO”

Il problema è che fittiani, forzisti e Fratelli d’Italia non hanno alcuna intenzione di lasciare tutta la partita nelle mani dei leghisti e propongono nomi percepiti come forti nelle stanze della politica per neutralizzarne altri. Il fatto è che si è creato un asse sul nome di Fitto, anche se arrivano deboli smentite. “Il candidato potrebbe essere di chiunque – spiega Mauro D’Attis – Basta che sia vincente. E questo lo deciderà soprattutto l’accordo nazionale tra Berlusconi Salvini e Meloni.

La candidatura di Fitto non è stata proposta da nessuno ufficialmente. Tutto sarà valutato senza alcun pregiudizio da parte di Forza Italia purché vincente e condiviso”.

Sembrano considerazioni lapalissiane, ma bisogna saper leggere tra le righe. Innanzitutto Forza Italia è in grave crisi con la scissione di Toti che strizza l’occhio alla Lega. Le forze del centrodestra che non sono vicine al partito di Salvini tendono a coalizzarsi anche in Puglia e si parla di ripartire da Fitto. “La ‘maledizione di Fitto’ rischia di farci perdere nuovamente la Puglia (e sarebbero 20 anni!) – commentano i dirigenti leghisti – Si fa ancora il discorso di affondare tutti quelli che possono creare nuove leadership nel centrodestra, al costo di far perdere nuovamente il centrodestra alle regionali. Invece di andare avanti e seguire la linea del voto nazionale, qualcuno vorrebbe ritornare a Fitto”. Per ora, però, si sa che l’europarlamentare presidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti ha smentito di essere interessato alla corsa da presidente della Regione Puglia, essendo molto impegnato in Europa.

Eppure, i leghisti non si fidano e sono convinti che lui farà sentire il suo peso nella candidatura pugliese, al costo di scendere in prima linea, pur di non lasciare campo libero al candidato leghista. “Si faccia tutto purché vinciamo! -spiega il capogruppo fittiano in Consiglio regionale, Ignazio Zullo – I pugliesi non ne possono più di Emiliano. Hanno dato la colpa a Fitto di tutte le sconfitte. Oggi siamo disponibili ad discutere anche la candidatura di Casanova, purché si vinca!”.