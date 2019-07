LECCE – Sorpresi da un addetto alla vigilanza a rubare costose bottiglie di profumi che poi occultavano nei pantaloncini, hanno tentato di darsi alla fuga quando sul posto è arrivata la polizia, ma tutti e tre sono stati fermati e sono finiti nei guai: in due sono stati arrestati e ora sono ristretti ai domiciliari, mentre un minorenne è stato denunciato a piede libero.

È quanto accaduto ieri pomeriggio nella centralissima piazza Mazzini, a Lecce, dove tre giovani brindisini sono stati fermati dopo avere rubato diversi profumi – per un totale di oltre mille euro – dai magazzini “Coin”.

A dare l’allarme è stato un dipendente del negozio, che aveva notato i tre giovani aggirarsi con fere sospetto nel reparto profumeria. In particolare, li aveva notati mentre estraevano le bottiglie di profumi dalle confezioni, per poi infilarle nei pantaloncini del ragazzino in loro compagnia e depositarle all’interno di una Fiat Grande Punto, parcheggiata all’esterno.

Richiesto l’intervento delle Volanti, gli agenti hanno fermato i tre brindisini, vanificando il loro tentativo di darsi alla fuga. Come accertato dai poliziotti, avevano già rubato 12 bottiglie di profumi di varie marche, per un totale di 1013 e 10 centesimi.

Durante l’ispezione in auto, oltre ai profumi, sono stati trovati anche alcuni grammi di hashish, costati per il proprietario dell’auto (finita sotto sequestro perché sprovvista di copertura assicurativa) la segnalazione al Prefetto per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. I due maggiorenni – poi identificati in Salvatore Mario Volpe e Angelo Caroli, di 24 e 22 anni, entrambi di Brindisi, sono stati arrestati e ristretti ai domiciliari. Denunciato a piede libero invece il 16enne O.T., indagato in stato di libertà per furto aggravato in concorso