LECCE – Registrato il tutto esaurito per la IX edizione di Charme in Rosa, la kermesse dedicata ai vini rosati di Puglia organizzata dall’Associazione Italiana Sommelier Puglia nella dimora storica di Torre del Parco a Lecce. Un momento di incontro e confronto tra rappresentati istituzionali, produttori e sommelier che ha preso il via con il convegno dal tema “Il Rosato Pugliese sul sentiero antico verso nuovi traguardi”.

Spazio alla degustazione, nella serata curata dalla delegazione AIS Lecce, di oltre 150 vini rosati e 50 Oli extravergine di oliva pugliesi, raccontati dai sommelier dell’AIS e proposti in abbinamento alle specialità gastronomiche pugliesi. Una festa in rosa, organizzata con il patrocinio della Regione Puglia, per celebrare uno dei caratteri identitari del territorio.