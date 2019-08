LECCE – “Con grande stupore apprendiamo che l’Amministratore Unico di Lupiae Servizi, in data 9 agosto, ha fatto pubblicare sul sito internet aziendale un avviso per “il conferimento di un incarico legale”, per la durata di tre anni e per un compenso di € 24.960,00 l’anno oltre i compensi maturati per ogni singolo contenzioso.” Dichiara il Vicepresidente del Consiglio Comunale di Lecce, Andrea Guido.

“Il professionista incaricato, la cui individuazione sarà ad insindacabile giudizio dell’amministratore unico si dovrà occupare di consulenza in merito ad affari generali, procedure di gara, contrattualistica e trattativa delle controversie in sede stragiudiziale.

La vicenda ha dei contorni poco chiari e chiederemo al Socio Comune di Lecce, nelle sedi istituzionali opportune, di fare subito chiarezza. Per ora, ci limitiamo a fare alcune considerazioni: Lupiae Servizi dispone già all’interno di due avvocati (un dirigente e funzionario quadro) ed un Ingegnere, i quali, sino ad oggi, hanno egregiamente gestito il settore affari generali, le procedure di gara, la contrattualistica e la trattativa delle controversie in sede stragiudiziale.

La società spende per detti professionisti una somma complessiva annua superiore a 250.000 euro.

Perché allora ricercare una figura esterna, arrecando così alla società un danno erariale?

La società Lupiae Servizi SpA è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e per i prossimi cinque anni dovrà in maniera rigida attenersi al piano economico-finanziario approvato dal precedente Management, pena la fattibilità del piano redatto dai consulenti.

La scelta di procedere alla nomina di un nuovo consulente è stata pertanto condivisa con i commissari giudiziali e con l’organo di controllo?

Appare anomala a un mese di distanza dalla nomina del dott. Pagliaro alla guida della partecipata, la pubblicazione di un avviso per il conferimento di un incarico di consulenza, a ridosso di ferragosto, e senza adeguata diffusione, in una sezione del sito praticamente non visibile a nessuno.

Lupiae Servizi, con la precedente gestione, ha ridotto di oltre il 50% il contenzioso e, l’organizzazione interna strutturata negli ultimi anni, specialmente con riferimento al personale, di fatto comporterà quasi l’azzeramento dello stesso a decorrere dal 2020.

Appare infine inopportuno da parte del nuovo Amministratore Unico, l’assunzione di detto atto, nonostante gli organi di controllo competenti e interpellati, non si siano ancora pronunciati sui quesiti avanzati dal gruppo consiliare di minoranza circa la regolarità della nomina del dott. Pagliaro alla guida della società.

Cosa ne pensano in merito le organizzazioni sindacali e i lavoratori che pochi mesi addietro, su condizione dell’amministrazione Salvemini, hanno sottoscritto un accordo sindacale lacrime e sangue, in particolare pei i dipendenti del settore operativo?

Vogliamo sforzarci di credere -conclude Guido – che tale decisione non sia una cambiale politica da dover emettere dopo la tornata elettorale a prescindere dall’utilità del provvedimento!

Cia auguriamo che su sollecitazione anche del Socio Unico, il dott. Pagliaro, revochi immediatamente l’avviso in questione. In caso contrario, saremo costretti a rivolgerci alla Corte dei Conti ed agli altri organismi competenti.”

Ma a stretto giro arriva la risposta dell’ Amministratore unico della Lupiae Servizi, Alfredo Pagliaro che risponde a Guido e chiarisce in merito all’impegno di risorse della partecipata: “La Lupiae Servizi S.p.a ha all’interno due avvocati: il dirigente Dott. Marasco, responsabile del personale, che non può rappresentare la società in eventuali giudizi e un altro funzionario che non pratica l’attività non essendo iscritto all’albo da anni. Se la società avesse avuto al suo interno un ufficio legale la vecchia gestione non avrebbe dovuto ricorrere anch’essa ripetutamente all’esterno, spendendo, nel solo anno 2018, la somma di euro 151.262, 26 euro in spese legali.

È proprio per contenere queste spese che nel nuovo bilancio 2019, approvato dal precedente management e convalidato dai commissari, dai consulenti e dall’organo collegiale, è stata appostata una somma di 80.000 euro, destinata agli incarichi legali.

Da parte mia ho ritenuto, sentiti i Dirigenti della Lupiae Servizi, di poter avere un legale a disposizione per una somma di euro 24.960 l’anno ed inoltre corrispondere al suddetto, per qualsiasi causa i compensi professionali minimi diminuiti del 70%, conseguendo dunque un risparmio immediato per l’azienda di oltre 55.000 euro l’anno per 3 anni.

Comparando la spesa autorizzata per l’avviso pubblico di cui parla Guido con le cifre iperboliche del passato, si offre una corretta ricostruzione del contesto nella quale collocare la vicenda. Altra novità, mi permetto di segnalare a Guido, è l’utilizzo dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, laddove in passato mi risulta che tutti gli incarichi siano stati assegnati a facoltà del management senza alcuna procedura di evidenza pubblica.

Per quanto riguarda le cambiali elettorali di cui parla Guido si tratta di una illazione gratuita che non merita risposta e che qualifica chi la fa.

Sono stato chiamato ad amministrare una società, la Lupiae Servizi S.p.a, che ha grandi professionalità e gente per bene, che ha voglia di lavorare. Siamo una società che ha attraversato momenti difficili ma che ha avuto la forza di intraprendere la strada del risanamento. Intendo renderla, con il sostegno de lavoratori, una società con “S” maiuscola, alla quale tutti saranno onorati di appartenere. Se qualcuno pensa di bersagliare la Lupiae con attacchi e gratuiti tentativi di destabilizzare la ritrovata serenità aziendale resterà deluso.”