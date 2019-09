BARI – Il consigliere Mario Romano vuole vederci chiaro sulle assunzioni nel consorzio e chiede al governatore Emiliano “di effettuare una ricognizione finalizzata a conoscere la reale situazione in cui versa il costituendo Consorzio Centro-Sud Puglia, con particolare riferimento all’assunzione di nuovo personale e alle risorse richieste e impiegate; di sollecitare il Commissario straordinario ad esercitare il potere di autotutela, posto in capo alle P.A., al fine di ritirare i provvedimenti recentemente adottati;

di sollecitare il Commissario straordinario al rispetto delle disposizioni delle leggi regionali citate nel corpo della presente interrogazione”.

Il 23 Settembre 2019 il consigliere di Voce Popolare ha inoltrato un’interrogazione per sapere se risulta vero che il Consorzio di Arneo ha proceduto ad assumere personale senza giustificato motivo e, “al tempo stesso, ha chiesto di avviare una verifica per accertare eventuali abusi;

il Dott. Vito Caputo, nella sua qualità di Direttore del Consorzio di Arneo, in modo del tutto irrituale, attraverso l’organo di stampa, ha inteso rispondere all’interrogazione senza che gli fosse stato richiesto, sostituendosi al Commissario straordinario in capo al quale vi è la responsabilità dei provvedimenti”. “PREMESSO CHE – continua Romano –

ha precisato che le assunzioni effettuate dal Consorzio di Arneo, con riferimento alle figure professionali indicate nell’interrogazione, sono tutte legittime; tuttavia ha omesso di specificare che il Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia non è operativo, così come riportato nel dispositivo delle delibere nella parte in cui si afferma “che l’iter procedimentale per la formale costituzione del Consorzio centro-sud Puglia, previsto dalla L.R. n. 1, 3 Febbraio 2017, non è a tutt’oggi concluso ed anzi richiederà del tempo”;

ha affermato che i consorzi di bonifica, definiti dalla legge regionale 4/2012 persone giuridiche pubbliche a carattere associativo, non sono riconducibili alla nozione di Pubblica amministrazione in senso stretto, ciò non esime gli stessi dal derogare ai criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità , previsti espressamente dall’art. 8 della L.R. 4/2012; ha dimenticato di dire che l’art. 1 del Titolo VII del POV del costituendo consorzio Centro- Sud Puglia, rubricato “Assunzione del personale”, dispone che il reclutamento di quest’ultimo possa avvenire non solo per chiamata diretta, ma anche per concorso, strumento questo evidentemente posto a presidio dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza”.

Il consigliere si interroga su come si possano approvare dei provvedimenti di assunzione di soggetti esterni, per giunta con chiamata diretta, un ente – quale il consorzio di bonifica Arneo – “che non solo sarebbe già dovuto essere soppresso e che, al contrario, rimane in piedi in aperta violazione della legge regionale; ma anche come possa operare in via di fatto un ente, privo di uno statuto e, a monte, di una deliberazione di approvazione di operatività”.