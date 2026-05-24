“Artemisia in scena”, il dolore che diventa arte: al Giannelli un viaggio teatrale nel coraggio delle donne

All’IISS “E. Giannelli” prende vita “Artemisia in scena – Dal dolore alla conquista: il coraggio delle donne”, uno spettacolo intenso e carico di emozioni che racconta la vita della pittrice barocca Artemisia Gentileschi trasformando il suo percorso umano e artistico in un’esperienza teatrale fatta di musica, danza, parola e immagini evocative. L’appuntamento è per il 6 giugno al Teatro Italia di Gallipoli, alle ore 20.

La rappresentazione ripercorre le tappe più significative dell’esistenza dell’artista, dalla scoperta precoce della vocazione pittorica fino alla dolorosa esperienza della violenza e del processo, passando per il difficile rapporto con il padre Orazio Gentileschi e per la lunga battaglia di rivendicazione della propria identità di donna e di artista in un mondo dominato dagli uomini. Le opere di Artemisia diventano così scene vive, attraversate da corpi, suoni e movimenti che trasformano la pittura in linguaggio teatrale e restituiscono tutta la forza emotiva e simbolica della sua vicenda.

Accanto alla protagonista compare anche la figura della scrittrice Anna Banti, che accompagna il pubblico lungo il racconto creando un ponte tra passato e presente e restituendo l’immagine di una donna capace di incarnare ancora oggi il coraggio e la forza di tutte le donne. La direzione artistica dello spettacolo è affidata al dirigente scolastico Cosimo Preite, mentre la regia è curata dal professor Roberto Corvaglia con l’aiuto regia della professoressa Donata Martinese. Alla guida dell’orchestra c’è il professor Enrico Tricarico, con il coro diretto dal professor Pietro Lisi.

Lo spettacolo si apre con il preludio “Violentango” di Astor Piazzolla eseguito dall’Orchestra del Liceo Musicale, per poi svilupparsi in tre atti che intrecciano danza, recitazione e tableau vivant. Nel prologo si immagina l’incontro tra Artemisia Gentileschi e Anna Banti, interpretate rispettivamente da Rahneva Monica Georgeva e Francesca Lepore, accompagnate dall’arpa della professoressa Federica Cataldi.

Il primo atto ruota attorno alla scoperta del talento e alle prime ferite interiori dell’artista. Nella scena dedicata all’“Allegoria dell’Inclinazione”, ambientata idealmente a Casa Buonarroti di Firenze, la danza racconta la nascita della vocazione creativa e della forza interiore di Artemisia. Seguono il confronto con il padre Orazio e la governante Tuzia, fino alla rappresentazione di “Susanna e i Vecchioni”, simbolo della violenza psicologica e dello sguardo giudicante esercitato sulle donne.

Il secondo atto affronta invece il momento più drammatico della vita della pittrice: il processo del 1612 contro Agostino Tassi. In scena vengono rappresentati il trauma, l’umiliazione pubblica e il tema della vittimizzazione secondaria, mostrando il peso delle reazioni sociali e istituzionali subite dalla vittima dopo la violenza. La successiva scena ispirata a “Giuditta decapita Oloferne” trasforma il dolore in ribellione e giustizia simbolica, presentando una figura femminile forte e consapevole che rompe il silenzio e si riappropria del proprio potere.

Nel terzo atto emerge infine la piena affermazione di Artemisia attraverso l’“Autoritratto come Allegoria della Pittura”, dove l’artista non è più oggetto ma soggetto della creazione, simbolo di autonomia e libertà espressiva. Il finale dello spettacolo è un omaggio a tutte le donne, accompagnato dalla canzone “Per tutte le donne” e dalla partecipazione dell’intero corpo di ballo composto da quaranta ragazze e quattro ragazzi che distribuiscono ninfee al pubblico.

L’evento coinvolge gli studenti del Liceo Coreutico, del Liceo Musicale e del Liceo Artistico, protagonisti rispettivamente del corpo di ballo, dell’orchestra e coro e delle scenografie e figurazioni, in un progetto corale che unisce arte, memoria e riflessione sociale in un grande racconto dedicato alla dignità, alla libertà e alla forza delle donne.