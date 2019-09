SQUINZANO (Lecce) – Non perse tempo dopo la fine della relazione. Dalle parole ai fatti il passo fu breve. Da Tivoli (popoloso comune alle porte di Roma) partì per raggiungere il Salento con propositi tutt’altro che pacifici e conciliatori. In macchina aveva un coltello e non certo per utilizzarlo in cucina. M.F., di 27 anni, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di stalking ai danni della sua ex compagna: R.N., 37enne, residente a Squinzano. Perché il viaggio in Puglia avrebbe rappresentato solo l’ultimo episodio di una lunga serie di molestie compiute nei confronti della ex amata così come ricostruito dal pubblico ministero Roberta Licci, titolare del fascicolo.

Pedinamenti, telefonate, minacce di morte. I fatti risalgono al 2014. Dopo la fine della relazione, D.N. decide di lasciare Roma. Fa le valigie e rientra nel Salento, nel suo paese di residenza. La storia d’amore, però, riserva una coda inattesa costellata da ripetute telefonate e innumerevoli messaggi inoltrate da F.M. alla sua ex compagna per convincerla a riallacciare la relazione e ritornare così a Roma. Le molestie si fanno sempre più insistenti. Le intimidazioni sfociano in vere e proprie minacce di morte. Dalle parole F.M. passa velocemente ai fatti.

Accade l’8 novembre del 2014 quando F.M. si mette in macchina per raggiungere il Salento con una sola idea (o meglio un’ossessione): uccidere la ex. In auto nasconde due coltelli: uno da sub con una lama dentata d 17 centimetri e un altro a serramanico oltre a un piccone.

Delle sue intenzioni per nulla pacifiche, però, la madre informa la polizia. Gli agenti della polizia stradale di Bari attendono F.M. all’altezza di Trani dove viene fermato e trovato in possesso delle armi bianche. Scatta così anche una denuncia per detenzione di armi, accusa per la quale il giovane è stato già giudicato. In giornata, davanti al gup Simona Panzera, la persona offesa si è costituita parte civile con l’avvocato Alessandro Costantini Del Sant. L’imputato avrà modo di difendersi a partire dal 2 dicembre davanti al giudice monocratico assistito dall’avvocato Francesco Stella.