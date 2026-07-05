L’almanacco di oggi 5 luglio

Il Santo del giorno: S. Antonio Zaccaria. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: A ffurie face fà i figghie cecàte! Significato: La fretta fa fare i figli ciechi (le cose fatte di fretta riescono male).
– Sono nati in questo giorno
1905 Isa Miranda
1947 Giancarlo Magalli
1958 Alessandro Baricco
– Proverbio
Bisogna che la lettera aspetti il messo, non il messo la lettera
– Accadde oggi
1959 Ben Gurion rassegna le proprie dimissioni dalla carica di primo ministro dello Stato di Israele
– Scoperte
1590 Zacharias Jansen inventa il microscopio