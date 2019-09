Fratelli d’Italia in piazza Montecitorio lunedì 9 alle ore 11. Dalla Puglia numerosi autobus da ogni provincia per dire NO, insieme al presidente Giorgia Meloni, al governo dell’inganno e per chiedere che la parola venga restituita al popolo italiano con elezioni subito.

Lo annuncia il consigliere e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Puglia Erio Congedo