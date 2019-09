GALLIPOLI (Lecce) – Il Comune di Gallipoli tra i comuni vincitori del finanziamento sulla street art. Si è svolta ieri, infatti, presso la Fiera del Levante la presentazione della misura “Promozione e sostegno della Street Art”, innovativa iniziativa della sezione valorizzazione territoriale della Regione Puglia, finanziata dalla legge di bilancio regionale (LR 67/2018, art. 50 – emendamento Colona – Zinni).

La misura favorisce i percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale e si inserisce nell’ambito della misura strategica “la cultura si fa strada”, presentata lo scorso 20 giugno.

“Enorme soddisfazione per questo piccolo, grande finanziamento ottenuto. – dichiara il Sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva – Crediamo fortemente in questa straordinaria arte a cielo aperto e nella possibilità di donare ancora più bellezza alla nostra città. Il progetto che abbiamo immaginato sarà inclusivo e “poetico” . Ora andiamo avanti per la nostra strada, in attesa di regalare alla città una nuova opera d’arte. Ringrazio l’assessore Loredana Capone per questa visione e lungimiranza, per l’impegno e la volontà nel portare avanti con dedizione progetti importanti.”