ROMA – Oggi, mercoledì 25 settembre alle ore 16, è stata presentata al Palazzo della Farnesina a Roma la prima edizione del volume “Guida alle radici italiane. Un viaggio sulle tracce dei tuoi antenati” dell’associazione Raiz Italiana. L’evento ha inaugurato il tour istituzionale sostenuto dalla Direzione Generale per gli italiani all’Estero del Maeci che dal 26 settembre al 2 novembre farà tappa in Argentina, Uruguay, Colombia, Brasile, Paraguay.

La Guida è realizzata dall’associazione di promozione sociale Raíz Italiana con il sostegno della Direzione generale per gli italiani all’estero e le Politiche migratorie del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale italiana con la collaborazione dell’Enit.

La Guida, la prima in assoluto nel suo genere, è dedicata in questa prima edizione a quattro regioni italiane (Puglia, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna), e si pone l’obiettivo di stimolare la conoscenza dei luoghi di origine da parte delle nuove generazioni di italiani all’estero e degli italo-discendenti attraverso una serie di itinerari mirati, lungo le tracce della memoria migrante ma anche attraverso i luoghi e gli appuntamenti più significativi dei diversi territori.

All’evento di oggi alla Farnesina hanno partecipato tra gli altri il direttore generale per gli Italiani all’estero della Farnesina, Luigi Maria Vignali, il direttore esecutivo dell’Enit, Giovanni Bastianelli, il capo dipartimento per il Turismo, Caterina Cittadino, e rappresentanti delle Regioni coinvolte; per la Regione Puglia – Puglia promozione era presente l’assessore all’Industria turistica e culturale Loredana Capone.

La Guida intende raggiungere i quasi ottanta milioni di Italiani all’estero e di italo discendenti interessati a mantenere vivo un legame con l’Italia, e che rappresentano un potenziale straordinario per stimolare questo segmento del turismo, con possibili ricadute positive sulle economie dei luoghi interessati e sul rafforzamento dei rapporti delle comunità italiane all’estero con il nostro Paese.

Una versione in pdf interattivo è scaricabile dal sito www.raizitaliana.it.

L’iniziativa rappresenta un primo risultato concreto del “Tavolo tecnico” del turismo delle radici, riunitosi lo scorso maggio alla Farnesina per la seconda volta. Dopo la presentazione alla Farnesina, il tour di presentazione sostenuto dalla Direzione generale per gli italiani all’estero del Maeci dal 26 settembre al 2 novembre toccherà Argentina, Uruguay, Colombia, Brasile, Paraguay. In Argentina, grazie al sostegno dell’Enit Raiz Italiana parteciperà a due importanti manifestazioni: “Buenos Aires Celebra Italia”, promosso dal Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e da tutto il sistema Italia, che quest’anno è dedicato alla Puglia e vedrà la presenza della Notte della Taranta e di PugliaPromozione; seconda tappa, la grande Feria Internacional de Turismo en America Latina. In Uruguay Raiz Italiana parteciperà con l’Ambasciata d’Italia e l’Enit alla fiera del turismo Expo Viajes a Montevideo. In Colombia, insieme all’Ambasciata d’Italia sarà a Bogotà, Barranquilla, Cartagena e Medellin. Saranno coinvolti negli eventi di presentazione anche gli artisti salentini Rocco Nigro, Rachele Andrioli e Laura De Ronzo (fisarmonica, voce, danza). In Brasile (San Paolo) e Paraguay (Asuncion) Raiz Italiana parteciperà a degli eventi organizzati dalla Regione Basilicata e finalizzati alla promozione del territorio lucano, con il supporto dell’Enit.

“Guida alle radici italiane. Un viaggio sulle tracce dei tuoi antenati”, Raiz Italiana Edizioni, 2019

Coordinatori del progetto: Marina Gabrieli, Attilio Ardito, Mariana Bobadilla

Ricerche: Marina Gabrieli, Attilio Ardito

Editor: Marina Gabrieli Responsabile editoriale: Fabio Ancora

Coordinamento tecnico: Attilio Ardito

Coordinamento redazionale: Giorgia Salicandro

Progetto grafico e impaginazione: Mariana Bobadilla, Nadia Spinosa

Traduttore: María Ana Petrone (spagnolo) Silvia Alciati (portoghese) Robin Ambrosi (Service Scibbolet) inglese

Patrocinio delle Regioni Regioni Puglia, Basilicata, Abruzzo, Emilia-Romagna ed ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo.

«L’Italia ha il dovere morale di restituire una storia ai suoi cittadini sparsi per il mondo. Allo stesso tempo, i viaggi delle radici possono dare una nuova vita a tutti quei piccoli borghi, un tempo luoghi di partenza e di abbandono, che oggi possono diventare luoghi di accoglienza e di scoperta. Questo è un tema di cui attualmente si parla molto in Italia e che coinvolge, oltre alle istituzioni locali e nazionali, anche enti privati tra cui operatori turistici ed associazioni.

Il presente lavoro è stato realizzato, inoltre, con l’idea di raccontare un’importante pagina di storia, non solo perché appartiene a tutti voi che vivete al di là dell’Oceano o delle Alpi, ma anche perché ricorda a chiunque l’Italia migrante, che oggi ha il vantaggio e il privilegio di avere nel mondo grandi comunità che la amano e la promuovono perché si sentono parte di essa.

Partiremo da quattro regioni: Puglia, Basilicata, Abruzzo, ed Emilia Romagna, scelte tra quelle che sono state particolarmente coinvolte nel fenomeno dell’emigrazione e che oggi si sono attivate per fare di questo una risorsa in termini di promozione del territorio. Con la prospettiva di dare seguito al progetto, producendo una collana all’interno della quale saranno incluse altre regioni». (dall’Introduzione)

Il volume è costituito da:

1) Una sezione introduttiva con alcune pillole di storia dell’emigrazione italiana e informazioni utili alla ricerca dei documenti per la ricostruzione dell’albero genealogico e dei luoghi legati alla memoria familiare.

2) I capitoli dedicati alle regioni, che faranno entrare il lettore nel vivo del tuo itinerario attraverso:

– Una parte generale con le caratteristiche principali del territorio, un cenno alla sua storia e a tutti quegli elementi che rendono la regione famosa in Italia e nel mondo.

– I luoghi legati alla memoria migrante e alla memoria collettiva, come musei, monumenti, centri di ricerca e luoghi simbolo della storia dell’Ottocento e del Novecento, che permetteranno di conoscere gli scenari dei racconti degli antenati e di rivivere alcuni momenti che hanno determinato la loro storia di vita e, di conseguenza, anche quella dei loro discendenti.

– I luoghi legati ai personaggi che hanno dato risonanza al nome della regione nel mondo e di cui spesso si parla nelle famiglie.

– I piatti che richiameranno i sapori di casa, perché ogni pietanza porta con sé una storia.

– Un calendario di feste religiose (e non solo), tra processioni, luci, bande e fuochi artificiali, tradizioni antiche e moderne.

– Una pagina bianca per tracciare il proprio itinerario delle radici.

Raiz Italiana è un’associazione che aiuta i discendenti italiani residenti all’estero a connettersi con le proprie origini, attraverso la ricerca storico-familiare e l’organizzazione di viaggi alla scoperta dei luoghi da cui provenivano gli antenati. La nostra idea è il frutto di esperienze di ricerca e di vita all’estero, tra le comunità italiane del Sud e Nord America. Abbiamo deciso di riaffondare le nostre radici in Italia, ma continuando a viaggiare, in un certo senso, insieme a tutti coloro che si affidano a noi, e scrivere con loro una nuova storia dei territori affinché città e paesi da cui si è partiti non appaiano più avvolti da un velo di nostalgia, ma vengano ripensati come luoghi in cui poter tornare e restare a vivere.

Raiz Italiana offre ai viaggiatori delle radici un’esperienza immersiva nella storia e nelle tradizioni, raccontandole con il linguaggio dell’innovazione. Grazie a una rete di ricercatori, guide e operatori turistici, organizziamo itinerari su misura in tutte le regioni d’Italia. Si parte dalla ricerca preventiva dei documenti che consente di individuare esattamente il luogo d’origine della famiglia, la casa dell’antenato e, se i dati lo permettono, anche di rintracciare i parenti residenti in Italia. Successivamente, si organizza l’esperienza di viaggio che può durare una giornata, e comprendere l’itinerario nel paese d’origine con la visita dei luoghi legati alla storia familiare, o più giorni, e includere una serie di attività finalizzate alla conoscenza della cultura d’origine.

L’intenso percorso di Raiz Italiana sostenuto dalla Direzione Generale per gli Italiani all’Estero (DGIT), del Ministero degli Affari Esteri ha portato a numerose iniziative tra le quali una missione in Argentina e Brasile e la realizzazione del video “Turismo delle radici”, che racconta l’esperienza di una discendente italiana nel suo viaggio delle radici in Puglia e ha fatto il giro del mondo perché pubblicato sulle pagine web di molti siti istituzionali italiani all’estero. Il video, realizzato dall’Agenzia di comunicazione “ImaginApulia”, si trova sulla pagina YouTube del Ministero degli Affari Esteri – Farnesina