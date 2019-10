LECCE – FO.R.UM – Formazione Risorse Umane apre le iscrizioni ai corsi gratuiti professionalizzanti per “Addetto agli acquisiti” ed “elettricista elettronico/a antennista”, finanziati dalla Regione Puglia. I percorsi formativi, entrambi da 900 ore prevedono 450 ore di teoria e 450 ore di stage presso aziende leader del settore e sono progettati in modo da offrire ai destinatari la concreta possibilità di inserirsi nel Mercato del Lavoro che è in continua evoluzione e richiede sempre maggiori competenze.

L’addetto agli acquisti gestisce i rapporti diretti con fornitori e grossisti per l’esecuzione e la gestione degli ordini, controlla le scadenze di consegna verificando conformità e qualità della merce in entrata e si occupa dell’approvvigionamento ed immagazzinamento della merce. Interagisce con le altre funzioni aziendali, svolgendo mansioni di particolare rilevanza che prevedono una formazione specifica ed esperienza sul campo. La figura di elettricista elettronico/a antennista interviene nel processo di realizzazione dell’impianto elettrico di abitazioni residenziali, uffici e ambienti produttivi artigianali ed industriali, rispettando le norme relative alla sicurezza degli stessi. Pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della verifica e manutenzione dell’impianto.

I nostri corsi sono rivolti a disoccupati che abbiano assolto al Diritto-dovere all’istruzione, di età fino ai 35 anni e residenti o domiciliati nella Regione Puglia. Agli allievi che sosterranno l’esame finale di qualifica, verrà riconosciuta un’indennità pari a € 1.000,00. Si può scaricare la domanda d’iscrizione dal sito www.forumformazione.it e consegnarla entro e non oltre le ore 13:00 del presso il “Front Office Informazioni e Orientamento”, in Via S. Nahi, 11 – LECCE. I posti sono limitati.

Per info 0832228593 – info@forumformazione.it.