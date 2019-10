LECCE – Il Senatore della Lega Salvini Premier, Roberto Marti, interviene a difesa dei cacciatori pugliesi, ancora una volta penalizzati dall’inadeguatezza della Regione che ha preferito adottare un provvedimento farsa, la delibera 1805 del 10/10/2019, che adegua il calendario venatorio alle direttive dell’ISPRA, senza tener conto dei dati scientifici.

“E’ ridicolo e inadeguato il provvedimento con cui la Regione riapre la stagione venatoria presentando ai cacciatori pugliesi un nuovo calendario, provvisorio e fortemente limitato, che continua a scontentare una categoria da anni trascurata dal governatore Emiliano”. A dichiararlo è il senatore salentino della Lega Salvini Premier, Roberto Marti.

“La delibera 1805 approvata dalla Regione Puglia è solo un’ulteriore menzogna servita ai cacciatori pugliesi, perché essa approva un calendario che recepisce integralmente le limitazioni poste dall’ISPRA sulle date di apertura e chiusura delle specie cacciabili, in particolare della lepre, del fagiano,della beccaccia e dei turdidi”.

“La Regione Puglia”, continua il Senatore Marti, “approva dunque un altro provvedimento tampone, che fa tornare il settore indietro di anni invece di mettere mano seriamente al Piano Faunistico Venatorio, che viene dunque rinnovato con delibere generiche e approssimative, obsolete e prive di motivazioni valide, carenti per sostenibilità e improntate ad aspetti etici più che a dati scientifici che tengano conto dei periodi di riproduzione delle diverse specie. I cacciatori pugliesi hanno ben compreso di essere stati ingannati”, dice ancora il Senatore Roberto Marti, “con l’adozione di una delibera fondata su aspetti ideologici, favorevole alle pretese animaliste e che non tiene in alcun conto i principi di sostenibilità, a cui invece da sempre è informata la politica della Lega nel settore. Per questo”, conclude il senatore Roberto Marti, “continueremo a sostenere con impegno i cacciatori pugliesi, ponendoci a garanzia di istanze che riescano a contemplare i principi di questa passione con la salvaguardia delle specie coinvolte”.