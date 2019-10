LECCE/BARI – Corruzione per un atto contrario ai propri doveri d’ufficio. Con questa ipotesi di reato l’assessore al Welfare della Regione Puglia, Salvatore Ruggeri, risulta indagato in un’inchiesta avviata dalla Procura di Foggia per ipotesi legate alla nomina del Commissario dell’Azienda per i Servizi alla Persona “Castriota e Corropoli” di Chieuti, in provincia di Foggia. Questa mattina l’assessore di viale Capruzzi ha ricevuto l’informazione di garanzia con cui è stato informato di essere stato iscritto nel registro degli indagati insieme ad altri nominativi.

“Ho piena fiducia nella magistratura” dichiara l’assessore, “a cui sono certo di potere illustrare ogni passaggio di un procedimento rientrante completamente nelle prerogative della politica. Procedimento che, tra l’altro, non si è mai concluso perché la nomina non è mai stata fatta”, ha dichiarato l’assessore Ruggeri che, nelle prossime ore, incontrerà i magistrati inquirenti per fornire loro ogni chiarimento utile alla presenza del proprio avvocato Salvatore Corrado“.

Salvatore Ruggeri è originario di Muro Leccese. Già parlamentare della Repubblica per l’Udc (senatore nella XV legislatura e deputato nella XVI legislatura), aveva rimpiazzato nel dicembre del 2017 il compianto Totò Negro come assessore al Welfare (deleghe a Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità, Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria).