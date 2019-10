Il panettone Tiri di Acerenza

Incoronato per la terza volta consecutiva

Nell’immaginario di tutti, il panettone è una tipicità prettamente della città di Milano, del nord quindi. E invece no, il miglior panettone d’Italia, e quindi possiamo assolutamente confermare di tutto il mondo, è stato realizzato ad Acerenza, un piccolo paese lucano, nel sud Italia. E’ il panettone Tiri Acerenza, del giovane maestro pasticciere Vincenzo Tiri, il risultato di una lunga ricerca tra selezione delle migliori materie prime e sperimentazione di diverse soluzioni produttive con unico fine arrivare ad un risultato speciale.

Ai gusti degli italiani un semplice panettone non è sufficiente. Da sempre ai tradizionalisti che prediligono unicamente la versione classica del dolce natalizio si affiancano gli amanti delle versioni più originali e alternative.

E’ l’autorevole voce dell’informazione gastronomica, Dissapore, a redigere, come ogni anno, la classifica dei migliori panettoni artigianali d’Italia. E per la terza volta di seguito, come re del panettone classico, ha incoronato il maestro Vincenzo Tiri. Il suo prodotto, grazie alla tripla lievitazione e a una lavorazione lunga e complessa che gli garantisce un profumo e una morbidezza unici, ha dominato la classifica.

La formula magica del successo

Qualità pazienza e ricercatezza dei metodi

Quali siano i celati segreti di questo successo ovviamente non riusciremo mai a scoprirlo.

Un successo non solo italiano ma, addirittura, mondiale. I dettagli non potranno mai essere noti ma certo è che per la realizzazione di questa opera d’arte culinaria non mancano una grande passione, infinita esperienza e un generoso tocco di pazienza prima di arrivare ad una formula che produca un risultato davvero degno di nota. Queste caratteristiche con l’aggiunta di qualche dettaglio che il maestro Tiri ha lasciato trapelare sul suo panettone più buono d’Italia, sono l’impastato con lievito madre e farine macinate a pietra per ben tre volte (la ricetta originale del panettone milanese prevede due macinazioni a pietra), lievitazione minima di almeno 72 ore, accortezza che rende il suo panettone estremamente soffice e con una certa persistenza di sapore al palato. Non è assolutamente lasciata al caso la scelta delle materie prime. Una selezione minuziosa di materie prime come la migliore vaniglia del mondo, la vaniglia del Madagascar, il burro proveniente specificatamente dal Belgio e l’uso di uova rigorosamente allevate allo stato brado, l’uva passa di Australia, miele di acacia ricercato. Non manca, tra gli ingredienti, un richiamo alla tradizione locale con i famosi canditi di produzione propria e provenienti dalla coltivazione locale: l’arancia detta staccia e l’albicocca autoctona.

Tutto ciò, assieme ad un metodo di produzione ricercato, a detta del maestro Vincenzo Tiri, rendono non applicabile a livello industriale tutto ciò. Scelta che premia il maestro pasticcere, non disposto a far crescere i suoi numeri a scapito della fama e della qualità che il suo prodotto si è faticosamente conquistato nel tempo, confermando di voler produrre secondo il suo metodo con le quantità che i tempi gli consentono.

Approfondimenti, maggiori dettagli e prezzo del panettone Tiri su https://www.saporideisassi.it/163_tiri-vincenzo

Un successo mondiale

Dalla lucania alla terra del sol levante

Una pioggia di riconoscimenti, dalla testata Dissapore a GazzaGolosa, dal Gambero Rosso alle recenti comparse sulla piattaforma satellitare di Sky, fino al Maestro, Gualtiero Marchesi, recentemente scomparso, sincero stimatore dei prodotti di Vincenzo Tiri.

E quindi, dopo oltre un decennio di meticolosa ricerca, il maestro pasticcere lucano porta in vetta e al successo i prodotti di ciò che è stato per molto tempo un piccolo e antico forno qualunque di un paesino del sud.

Il successo non ha però smesso di crescere e oggi, a poco a poco, il successo da nazionale è diventato planetario, tanto che i suoi panettoni sono commercializzati fino nella terra del sol levante, in Giappone, presso una famosa catena di negozi, e il suo panettone, molto apprezzato, viene consumato tutto l’anno.