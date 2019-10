LECCE – Studenti del Liceo Scientifico “Banzi” e del Liceo Scientifico “De Giorgi” a lezione di innovazione tecnologica grazie alla Provincia e al Dhitech (Distretto Tecnologico High Tech).

Tre giorni, 5 incontri di disseminazione tecnologica presso i due Istituti leccesi, promossi ed organizzati dalla Provincia di Lecce e dal Dhitech, in stretta collaborazione con i dirigenti scolastici dei due Scientifici Antonella Manca e Giovanna Caretto.

I primi appuntamenti domani, mercoledì 9 ottobre, ore 10-12.30 presso il Liceo Scientifico “Banzi” , dedicato agli studenti, e ore 15-17.30 presso il Liceo Scientifico “De Giorgi” , solo per i docenti.

Poi, mercoledì 16 ottobre, ore 8.30-10.15 presso il “De Giorgi” e ore 14-16 al “Banzi” , entrambi per gli studenti.

Infine, mercoledì 29 ottobre, ore 11.15-13.10 presso lo Scientifico “De Giorgi ” (studenti).

Il Dhitech (Distretto Tecnologico High Tech) è una struttura consortile pubblico-privata senza fini di lucro, di cui è socio anche l’Ente Provincia di Lecce, che ha la finalità di valorizzare le eccellenze delle strutture scientifiche della Regione Puglia promuovendo l’innovazione tecnologica.

Tra le attività avviate dal Dhitech vi è il NTLL – Nanotechnology Living Lab, il cui obiettivo è disseminare e valorizzare i risultati delle imprese e degli enti di ricerca pugliesi in materia di nanotecnologie per creare un ecosistema dell’innovazione pugliese nel settore dell’alta tecnologia (materiali avanzati, salute).

Tra le azioni previste dal NTTL c’è anche quella di organizzare iniziative di formazione rivolte ai giovani presenti sul territorio pugliese per mostrare loro l’importanza dell’innovazione tecnologica e le possibilità di occupazione e di benessere sociale derivanti dalle attività di ricerca e innovazione, con particolare riferimento al tema dello sviluppo del cosiddetto “spirito imprenditoriale”.

In considerazione della valenza di questi aspetti, la Provincia di Lecce e il Dhitech hanno deciso di attuare il programma recandosi direttamente negli istituti scolastici, facilitando in tal modo il contatto tra gli studenti e gli esperti, che introdurranno e discuteranno diversi argomenti quali:

– Ricerca e Innovazione tecnologica: cosa è, quali finalità ha, dove si realizza;

– Finanziamento della ricerca: chi la finanzia, come e perché viene finanziata;

– Opportunità di lavoro collegate al mondo della ricerca e innovazione: come si diventa ricercatori, come si diventa innovation manager, come si diventa imprenditori;

– Esempi di alcuni progetti di ricerca e innovazione sviluppati in collaborazione tra imprese ed enti di ricerca.

Gli esperti del Dhitech sono Francesco Matteucci, Roberto Giannantonio e Tiziana Valerio. In ogni singolo incontro, parleranno due esperti, ognuno dei quali avrà il suo gruppo di studenti. In tal modo sarà possibile aumentare il numero di studenti coinvolti e diversificare gli argomenti trattati.

L’iniziativa rientra nel Progetto “Giornate di Promozione della Cultura Scientifica” della Provincia di Lecce, giunto alla sua 4^ edizione, promosso dal Servizio Edilizia, Programmazione Rete Scolastica e Patrimonio provinciale, diretto da Dario Corsini e realizzato da Gianni Podo.