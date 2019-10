Quattro lettere, un nome di donna “Mara”, accanto una data, quella del matrimonio. Sono le uniche informazioni a disposizione di Florian, un turista trentino in vacanza nel Salento e membro dell’associazione nazionale SOS Metal Detector, oggetti smarriti. L’associazione, come già raccontato poche settimane fa, opera nel volontariato e si avvale di centinaia di appassionati in tutto lo stivale.

Florian è in vacanza nel Salento assieme alla sua famiglia e con sé ha portato il metal detector, uno strumento che negli ultimi anni appassiona sempre più persone che lo utilizzano per i più svariati motivi. Ci sono gli appassionati di reperti archeologici, di armi e munizioni di guerra e tanto altro ancora, ma ci sono anche coloro che comprano lo strumento semplicemente per ritrovare oggetti smarriti, rivenderli ai “compro oro” e lucrare senza alcun nobile motivo di fondo.

Non è il caso dei volontari della SOS Metal Detector, silenziosi e discreti dispensatori di sorrisi, che non lo fanno a scopo di lucro. Ritrovano e riconsegnano oggetti personali smarriti nei luoghi più improbabili, in spiaggia, campagna o montagna.

In questa specifica circostanza si tratta di una fede in oro giallo ritrovata al Bikini Beach di Gallipoli, un noto stabilimento balneare del versante Ionico, nel tardo pomeriggio di , durante una normale perlustrazione. A perderla probabilmente un uomo, quest’estate o chissà forse qualche anno fa. La speranza degli “operatori” della SOS Metal Detector è che qualcuno si faccia vivo per rivendicarne la proprietà e dopo aver comunicato la data esatta incisa accanto al nome. La data viene volutamente omessa dai volontari, per evitare di farla finire nelle mani sbagliate e consegnarla al legittimo proprietario, che avrà fornito indicazioni uguali a quelle riportate sull’anello.

Oggetti come questi hanno un valore che va ben al di là di quello economico e racchiudono ricordi ed emozioni importanti. Sono il simbolo di momenti di vita indelebili. Perderli equivale a sconforto ma allo stesso tempo ritrovarli, è una gioia inaspettata e indescrivibile.

Per informazioni e comunicazioni rispetto a quest’ultimo ritrovamento, è possibile scrivere alla redazione del Corrieresalentino o contattare, dalla pagina Facebook, Luciano Diletti, presidente dell’associazione SOS Metal Detector, oggetti smarriti.

Christian Petrelli