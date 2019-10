Abbiamo incontrato Antonio De Mitri in una sera mite, al tavolino di un bar affollato, tra il vociare indiscreto dei viandanti, incuranti, loro malgrado, della catartica esperienza che si stava consumando a pochi passi da loro.

Non è un’impresa semplice raccontare l’emozione profonda che si prova quando ci si trova in presenza di persone il cui mondo interiore palpita e si erge lussureggiante lungo la linea sottile del detto e non detto, dello scibile e dell’insondabile, nella consapevolezza di essere di fronte al compendio delle parole immaginate e innominate ed una volta riemersi da questo viaggio in apnea, ci si accorge di avere i polmoni pieni di aria e la testa piena di idee.

Antonio De Mitri è un uomo di scienza, arte, filosofia e poesia, elementi che in lui convivono e si sostengono a vicenda, guidando la sua mano nella ricerca della parola che si evolve in verso da donare a chi ascolta e a chi legge, da racchiudere in quello scrigno prezioso che è “Ignorabilia”, la sua ultima silloge edita da Manni.

Poesie specchio di una scrittura accurata e mirata, una scoperta di equilibrio da parte dell’autore di cui beneficia il lettore.

Ed è proprio la parola il fulcro della riflessione scaturita dall’incontro con Antonio De Mitri e dalla lettura di “Ignorabilia”: il percorso incontro alla parola, intesa come entità viva e pulsante, l’elaborazione razionale del carattere grafico, spalanca le porte alla conoscenza di sé e della realtà fenomenica scissa da dogmi e preconcetti.

I versi contenuti in “Ignorabilia” sono brevi, concisi, perfettamente a proprio agio in un ideale recinto che li tutela da quella che l’autore definisce “inflazione verbale”: a fronte di un mondo che annaspa e annega in un fiume di parole, la sintesi dell’ermetismo apre la parola alla multidimensionalità.

“La parola è un atto d’amore”, continua Antonio De Mitri nel momento in cui la conversazione, che crea una benefica assuefazione nel suo labirinto di metaforiche scale, stanze, salite e discese al di là e al di qua della ratio, si apre su una riflessione elementare quanto prioritaria: l’importanza della comunicazione, la responsabilità di chiunque decida di uscire dal proprio guscio per lanciare un amo nel mare magnum di una società spesso spaesata, straniera nella propria casa.

Ed è in questa umanità in movimento che Antonio De Mitri crede, nella possibilità di un incontro e confronto bilaterale, in cui dall’interazione nasce l’insegnamento, la crescita, l’elevazione.

Al termine dell’incontro con Antonio De Mitri, sfogliando le pagine del suo “Ignorabilia”, tutto assume una luce diversa, persino gli spazi diventano respiri, attimi preziosi concessi per scandire il tempo della riflessione, accompagnati e sospinti dalla lieve ironia dell’autore, ed ecco che meravigliosamente, ogni poesia inizia a vibrare, le parole diventano note, il ritmo avvolge e la mente danza, le idee si mobilitano, la realtà si manifesta.

L’invito oggi è imperativo: cogliere il messaggio, aprirsi alla riflessione, soffermarsi il tempo necessario per immergersi nel silenzio e ascoltare l’oltre.

volete tutto.

per sentirvi onnipotenti. ma

tutto

è in un deserto.

dove non si sente niente