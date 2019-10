LECCE – L’elenco è lungo, ma i contratti di comodato sono in scadenza per l’85 per cento delle associazioni che occupano immobili comunali. Si tratta di accordi che per un periodo di tempo hanno consentito a diversi gruppi di cittadini di utilizzare gratuitamente beni immobili comunali. In Commissione controllo se n’è discusso in mattinata: l’intenzione è di sfrattare tutti (eccezion fatta per chi offre servizi sociali insostituibili) e di fare un bando unico per tutte le associazioni che volessero utilizzare gli immobili di proprietà del Comune di Lecce. Stanze dentro edifici storici, uffici e altro, che appartengono a tutta la collettività, spesso vengono utilizzati per fini sociali e ricreativi, ma sembra arrivato il tempo di fare ordine. Ecco l’elenco e i luoghi pubblici concessi in comodato. Ci sono anche i boy scout nel lungo elenco leccese.

L’ex Chiesetta Balsamo (e locali annessi) è utilizzata dalle seguenti associazioni in comodato:

1. Associazione modellismo Salento; 2. Associazione marinai d’Italia; 3. Associazione True colors art exibitions; 4. Associazione cineclub fiori di fuoco; 5. Comitato Popolare nuova Rudiae; 6. Comitato per anziani Balsamo; 7. Associazione quelli delle passeggiate culturali a Lecce.

L’ex conservatorio Sant’Anna con i suoi locali e occupato da cinque associazioni:

Agenzia per il patrimonio culturale Euromediterraneo; Associazione coro lirico Lecce; Associazione centro anziani; Associazione donne insieme a “Renata Fonte”; associazione Lecce Iride.